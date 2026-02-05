SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A volta às aulas na cidade de São Paulo, nesta quarta-feira (4), foi marcada pelo cancelamento de aulas por falta de professores em escolas da zona sul.

O problema, segundo a Secretaria Municipal de Educação, está na atribuição de docentes às turmas e atingiu ao menos duas unidades: a EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Padre Tony, localizada no CEU (Centro Educacional Unificado) Sílvio Santos, em Cidade Ademar, e a EMEF, na mesma região.

A situação deve ser resolvida até terça-feira (10), diz a gestão Ricardo Nunes (MDB).

Em nota, a prefeitura informa que o processo de atribuição de aulas da EMEF Padre Tony está em andamento. As atividades, afirma, terão início nesta quinta-feira (5), mas gradativamente. Ou seja, algumas turmas seguirão sem professores.

"Em relação à EMEF Alferes Tiradentes, o processo de atribuição de aulas também encontra-se em andamento. Os responsáveis pelos estudantes serão previamente informados sobre o calendário previsto para cada turma, diz o município.

Ao levarem seus filhos às duas escolas nesta semana, pais e responsáveis dizem ter recebido informações diferentes das compartilhadas pela prefeitura à reportagem. Segundo eles, não foi dado nenhum prazo para início das aulas. Teria sido apenas informado que não havia professores nas unidades.

A atribuição de aulas é responsabilidade das Diretorias Regionais de Ensino. No caso das escolas citadas, da repartição de Santo Amaro. Para isso, porém, deve haver docentes disponíveis.

Em 20 de janeiro, a Secretaria Municipal de Educação publicou um edital para contratação de diretores, coordenadores pedagógicos e professores para atuação nas EMEFs dos novos CEUs. Dentre elas, a Padre Tony.

As inscrições seguiram até o dia 29 de janeiro. O processo seletivo contará com uma prova escrita com questões de múltipla escolha que será realizada no próximo sábado (7), além de uma entrevista individual a ser pela Diretoria Regional de Ensino responsável.

O resultado da prova escrita somente será divulgado no dia 23 de fevereiro.