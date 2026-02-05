SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre nesta quinta-feira (5) um mandando de prisão contra o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como "Adilsinho", apontado como mandante do assassinato de Fabrício Alves Martins de Oliveira, de 33 anos, em outubro de 2022.

Operação da polícia tem como alvo quatro pessoas envolvidas na morte de Fabrício. As diligências estão em andamento para localizar os foragidos.

O homicídio está ligado a disputas envolvendo o comércio ilegal de cigarros. De acordo com as investigações, o crime ocorreu em outubro de 2022, em um posto de combustíveis, em Campo Grande, onde a vítima foi surpreendida por homens encapuzados e portando armas longas. Diversos disparos foram efetuados.

Dois dias após o homicídio, outro crime foi praticado, segundo a polícia. O sócio de Fabrício, identificado como Fábio de Alamar, foi morto ao sair do Cemitério de Inhaúma, onde ocorria o sepultamento. Fábio e Fabrício eram ex-sócios em uma empresa de caminhões de transporte de gelo. Também há indícios de que ambos atuavam juntos no comércio ilegal de cigarros.

A prisão preventiva de Adilson Oliveira Coutinho Filho foi decretada no curso do inquérito. Além de Adilsinho, outros três envolvidos no crime são alvos da ação. Até o momento, os agentes cumpriram um mandado de prisão contra um dos criminosos, que já estava no sistema penitenciário. Um outro homem se apresentou no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas e foi levado à 5ª DP (Mem de Sá).