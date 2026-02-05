SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O uso de máscaras e objetos que cubram totalmente o rosto foi proibido durante eventos e desfiles de carnaval em Araçoiaba (PE), cidade da Grande Recife.

Ação busca garantir a "segurança, organização e tranquilidade para todos", afirmou a prefeitura em uma publicação nas redes sociais. Segundo a gestão municipal, fantasias estão liberadas, desde que não dificultem a identificação.

Capacetes, capuzes e pintura facial também estão proibidos por dificultar a identificação da pessoa. Organizadores de blocos, bailes e eventos devem impedir a entrada ou permanência de pessoas com o rosto totalmente coberto.

A Polícia Militar, Civil e Guarda Municipal podem abordar pessoas com o rosto coberto e pedir a retirada do objeto. Segundo a prefeitura, em caso de recusa, o item pode ser apreendido e a pessoa será lavada para identificação.

Pedimos a colaboração de todos no cumprimento da proibição, contribuindo para um Carnaval mais seguro, organizado e tranquilo para toda a população Prefeitura de Araçoiaba

A medida segue a lei municipal nº 33/98, sancionada em 19 de fevereiro de 1998. Ela proíbe o uso de máscaras e itens que cubram o rosto durante o Carnaval no município de Araçoiaba para reforçar a segurança. A norma visa facilitar a identificação de foliões, com exceções para integrantes de blocos cadastrados e identificados previamente pela prefeitura.

Pessoas que estejam durante o carnaval em Araçoiaba devem ser identificadas com os dados da carteira de identidade. Segundo a lei, a identificação será feita pela Secretaria de Indústria Comércio e Turismo do Município.