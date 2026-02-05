SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sirenes foram acionadas nesta quarta-feira (5) para alertar que moradores em áreas de risco no Guarujá, litoral de São Paulo, deixem suas casas após fortes chuvas que atingem a cidade desde a noite de ontem.

Alerta sonoro foi ligado na comunidade de Barreira do João Guarda. A região é uma das que recebeu um alerta extremo por parte do órgão estadual.

Plano de contingência da região foi ativado e todos os moradores da área precisam sair das suas casas. O UOL buscou a Prefeitura do Guarujá para saber a quantidade de pessoas que vivem na região e aguarda retorno sobre o assunto.

Duas áreas de encostas na cidade estão marcadas como de "risco alto" para deslizamentos, segundo a Defesa Civil. Além da comunidade de Barreira do João Guarda, outro alerta está em vigor na Vila Baiana.

Moradores precisam se deslocar pelas rotas de fuga sinalizadas e seguir até dois pontos de encontro. Eles ficam no Colégio Sérgio Pereira e no Núcleo Infantil Agripina Alves de Barros.

Desalojados ficarão em abrigos até que o risco de deslizamento acabe. A previsão é de que a chuva continue de moderada a forte na Baixada Santista, na Região Metropolitana de São Paulo e no Vale do Paraíba na tarde de hoje.

Em 2020, 13 pessoas morreram na Vila Baiana após um deslizamento de terra. Mais de 50 barracos ficaram soterrados e mais de 200 pessoas ficaram desabrigadas na ocasião.

Guarujá teve 118 milímetros de chuva em 12 horas. Além dela, Santos, Praia Grande e São Vicente também tiveram acumulado alto de chuvas entre a noite de ontem e a manhã de hoje, segundo a Defesa Civil.

DEIXE A SUA CASA IMEDIATAMENTE SE:

Identificar rachaduras em muros ou paredões. As fissuras podem indicar instabilidade na estrutura de casas e encostas.

Perceber escoamento de água barrenta de encostas. Isso pode ser sinal de um deslizamento de terra prestes a acontecer.

Ouvir estalos em blocos e rochas ou ver trincas em solo ou nas paredes. Essas movimentações também podem sinalizar um deslizamento. Se estiver dentro de casa, observe se as janelas e portas ficaram emperradas, pois isso também pode sinalizar risco estrutural.

Ver postes ou árvores inclinadas ou muros "com barriga". Essas deformações são indicativos de deslocamento do solo ou estrutura comprometida.

O número da Defesa Civil de São Paulo é 199 e ele deve ser acionado em todas as situações acima. Outro número importante para se ter em mãos é o do Corpo de Bombeiros: 193.

AÇÕES PREVENTIVAS PODEM AJUDAR

Previsões meteorológicas e alertas da Defesa Civil podem ser acompanhados pela internet. Os órgãos sinalizam áreas de risco pelas redes sociais e também por SMS, em alerta sonoro.

Prepare um kit de emergência. A Defesa Civil da cidade de São Paulo orientou que moradores em áreas de risco tivessem sempre em mãos uma mochila com água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros para situações nas quais serviços essenciais fiquem suspensos.

Mantenha documentos importantes em áreas de fácil acesso e em locais altos. A Defesa Civil também orienta que a população mantenha calhas e ralos limpos e evite jogar lixo nas ruas.