BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Duas mulheres, uma de 56 anos e outra de 16, morreram na última quarta-feira (4) após serem atingidas por tiros em uma padaria em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Além delas, uma adolescente de 14 anos também foi alvo dos tiros e foi socorrida em estado grave. O suspeito pelas mortes é um adolescente de 17 anos, que foi apreendido pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele é ex da vítima de 16 anos, que trabalhava como caixa do estabelecimento. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, o suspeito chegou à padaria de moto e, ainda com o capacete, começou a discutir com a ex-namorada, momento em que as pessoas que estavam no local intervieram.

Ele então teria atirado em direção da ex, da mulher de 56 anos e da adolescente de 14, que também trabalha no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito ainda teria apontado a arma para outra funcionária da padaria, uma jovem de 19 anos, que teria implorado pela vida. O adolescente então teria colocado os polegares na bochecha e a língua para fora, em tom jocoso, e deixado o local.

Acionados, os policiais se dirigiram à casa do suspeito.

De acordo com os militares, o adolescente foi apreendido e levado à delegacia, acompanhado da mãe, depois que os familiares forneceram relatos divergentes sobre o horário em que o suspeito havia deixado e retornado para a residência. Procurada para mais detalhes da investigação, a Polícia Civil não retornou até a publicação da reportagem.

A adolescente de 14 anos atingida foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, na capital mineira. O atual estado de saúde dela não foi informado.