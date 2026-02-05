SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, conhecido como El Cid, chefe do PCC, foi preso no Ceará depois de ser localizado graças a uma abordagem policial que prendeu sua esposa.

QUEM É EL CID?

Sidney é apontado como um dos principais chefes da célula "restrita final" do PCC. Ele é acusado de ser responsável por planejar ataques a autoridades, incluindo o promotor Lincoln Gakiya e o coordenador de presídios Roberto Medina, além de ser investigado por envolvimento em plano de sequestro do senador Sergio Moro (União Brasil - PR).

Apesar do histórico de crimes, El Cid saiu da prisão em 2022 após decisão judicial baseada em boletim de ocorrência falso. A Justiça só percebeu o erro depois que ele já estava em liberdade.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, comemorou a prisão, chamando El Cid de "um dos bandidos mais perigosos do país". Político destacou o trabalho da polícia estadual, que entregou o criminoso à Polícia Federal.

A Polícia Militar do Ceará encontrou El Cid após sua mulher ser detida por falsidade ideológica. Abordagem ocorreu durante uma blitz na cidade de Iguatu (CE), quando tentava viajar para São Paulo. O cruzamento de informações levou a polícia até um condomínio de luxo em Eusébio, onde o criminoso estava escondido com documentos falsos.

El Cid tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídio e associação ao tráfico. Os mandados, por homicídio e regressão cautelar por associação ao tráfico de drogas, foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Antes disso, tinha sido acusado de tráfico de drogas e por tentar matar cinco PMs na zona sul de São Paulo, me março de 2014.