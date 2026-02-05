SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem que empinava uma moto atropelou uma mulher de 67 anos que atravessava a via na faixa de pedestres, na zona sul de São Paulo, na tarde de quarta-feira (4). Ele fugiu sem prestar socorro.

O atropelamento ocorreu na avenida Yervant Kissajikian, no bairro Americanópolis, por volta das 17h.

Imagens de câmera de monitoramento que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a mulher atravessa a via. Um motociclista para próximo à faixa de pedestres e dá passagem à vítima. Nesse momento, outro condutor aparece empinando uma moto atropela a mulher. Ela é arremessada alguns metros à frente e fica caída no chão.

O atropelador fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), até o momento, não foi localizado o registro da ocorrência junto à Polícia Civil. Porém, o 80º Distrito Policial (Vila Joaniza) analisa imagens do atropelamento para identificar o motorista responsável.

SÃO PAULO TEM AUMENTO DE MORTES DE PEDESTRES

Dados do Infosiga, sistema estadual de monitoramento da letalidade no trânsito, mostram que 410 pedestres morreram no município no ano passado ?em média, mais de uma pessoa foi morta após ser atropelada por dia.

O número, o maior desde 2015 (início da série histórica e quando ocorreram 461 mortes), supera em 10,2% os 372 óbitos por atropelamento em 2024.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), afirma ter implementado diversas ações para garantir a segurança de todos os usuários do viário urbano.

Para pedestres, a gestão Ricardo Nunes (MDB) cita a criação das áreas calmas ?com velocidade máxima permitida de 30 km/h?, rotas escolares seguras, redução do limite de velocidade de 50 km/h para 40 km/h em 24 vias, aumento do tempo de travessia, implantação de mais de 10 mil novas faixas de pedestres, colocação de travessias elevadas em locais estratégicos e implantação de minirrotatórias.

"Para vias da cidade com maior índice de acidentes, há ainda o Programa Operacional de Segurança", diz.