SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vereador Hélio Sousa Neto (União Brasil), de Balsas (MA), foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Civil do Piauí por suspeita de envolvimento no assassinato de um homem em Santa Filomena (PI).

Hélio se entregou na tarde desta quarta-feira na Delegacia de Gilbués (PI). Contra ele, havia um mandado de prisão temporária em aberto desde dezembro, que policiais tentavam cumprir em endereços ligados a ele -mas sem sucesso.

O parlamentar é suspeito de envolvimento na morte de Luís Carlos do Nascimento. O homem foi morto após um carro passar em frente à sua casa e atirar contra ele no dia 3 de outubro de 2025, em Santa Filomena. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam no automóvel.

Investigação apontou que carro usado no crime estava alugado em nome de Hélio. Ao UOL, o delegado Janilson Coutinho relatou que o veículo pertencia a uma locadora em Balsas e que o contrato de aluguel havia sido assinado pelo vereador.

Polícia investiga uma suposta vingança por parte de Hélio. Luís Carlos era suspeito de ter matado o irmão do parlamentar, identificado como Antônio Sousa Neto, em Riachão (MA) no mês de setembro de 2024. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Maranhão para saber por quanto tempo Luís Carlos esteve preso e se respondia em liberdade pelo homicídio.

Irmão do vereador teria sido morto após uma discussão com Luís Carlos. Ainda de acordo com o delegado, Antônio estaria sendo cobrado de um pagamento, em uma suposta relação empregatícia entre os dois.

O QUE DIZ A DEFESA

Advogada de Hélio diz que há provas sólidas de sua total inocência. Em vídeo gravado nas redes sociais, Renata Souza sustentou que a trajetória do cliente é "pautada pelo trabalho e pela honra". "A verdade real prevalecerá sobre qualquer narrativa precipitada", acrescentou.

A defesa disse ainda que ele foi surpreendido pelo mandado de prisão. "O parlamentar jamais teve conhecimento da tramitação de qualquer investigação contra sua pessoa, vindo a ser surpreendido, assim como toda a sociedade de Balsas, por notícias veiculadas em redes sociais."

O UOL também procurou a Câmara Municipal de Balsas para comentar o caso. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.