RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A universitária Luciana Cordeiro do Nascimento, 27, foi morta a golpes de tesoura e pauladas, na casa em que morava no centro de Fortaleza, na noite de terça-feira (3). O namorado dela, Bruno Ribeiro da Silva, 30, foi preso sob suspeita de ter cometido o crime.

Ele foi encontrado pela polícia horas depois do crime, no município de Morada Nova (164 km de Fortaleza), no interior do estado, e será investigado por feminicídio. A polícia não informou se ele constituiu defensor.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu durante uma discussão. Luciana, que trabalha como auxiliar administrativa da Secretaria da Saúde do Ceará, havia solicitado uma corrida por aplicativo para ir ao aniversário de um familiar, o que teria provocado ciúmes em Bruno.

Ele, então, teria ordenado que a namorada não saísse de casa. De acordo com a investigação, durante o desentendimento, Bruno atacou Luciana com uma tesoura e bateu na cabeça da jovem com pedaço de pau. Ela morreu no local.

O motorista do aplicativo chegou ao endereço para iniciar a corrida e encontrou uma poça de sangue próxima ao portão da residência e acionou a Polícia Militar.

Após o crime, a polícia afirma que o suspeito fugiu em uma motocicleta em direção a Morada Nova, onde pretendia embarcar em um caminhão com destino ao Pará.

Segundo a investigação, Bruno Ribeiro da Silva tem registros criminais por ameaça no contexto de violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas, associação criminosa, crime contra o idoso e três ocorrências de roubo.

A Secretaria da Saúde do Ceará informou que Luciana ingressou na rede estadual como estagiária pelo projeto Primeiro Passo, atuou no Hospital Geral de Fortaleza e, em 2024, passou a integrar o nível central da pasta, na Coordenadoria de Contratualização de Serviços Terceirizados.