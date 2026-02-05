Com a chegada do Carnaval e o aumento das aglomerações nas ruas, cresce também o número de furtos, roubos e golpes financeiros envolvendo celulares e cartões bancários. A combinação entre distração, consumo de álcool e uso intenso do celular transforma a festa em um ambiente favorável para a ação de criminosos.

O alerta é do professor do curso de Direito da Estácio, Cláudio Santos, que destaca que pequenos cuidados antes e durante a folia podem evitar grandes prejuízos financeiros e transtornos pessoais. Segundo ele, hoje o celular concentra informações sensíveis, como dados bancários, documentos, redes sociais e acesso a aplicativos financeiros.

“Perder o celular não significa apenas ficar sem o aparelho. Significa correr o risco de ter a vida financeira e pessoal invadida”, explica.

Cuidados começam antes de sair de casa

De acordo com o professor, a prevenção começa ainda em casa. Embora o ideal fosse sair sem o celular, ele reconhece que isso é pouco comum. Por isso, recomenda garantir que o aparelho esteja bem protegido, com senhas fortes, biometria e bloqueios específicos em aplicativos bancários e redes sociais.

Outra orientação é manter ativados os sistemas de localização e bloqueio remoto do aparelho. “Essas ferramentas dificultam o acesso indevido e reduzem significativamente o risco de prejuízos”, afirma.

Caso o celular seja furtado ou roubado, a orientação é agir rapidamente. A vítima deve registrar um boletim de ocorrência e entrar em contato imediato com os bancos para bloquear o acesso às contas e aplicativos. “Quanto mais rápida a resposta, menor o dano”, reforça.

Atenção aos golpes com cartões

Os golpes envolvendo cartões bancários também são comuns em ambientes lotados. Segundo Cláudio Santos, é fundamental conferir com atenção o valor exibido na maquininha antes de digitar a senha ou confirmar o pagamento.

Há casos em que criminosos simulam a tela de pagamento apenas para observar a senha da vítima. “Com o cartão clonado e a senha em mãos, o prejuízo pode ser muito maior”, alerta.

O pagamento por aproximação também exige cuidado. Em meio à multidão, há registros de golpistas que encostam discretamente a maquininha no bolso da vítima. Por isso, a recomendação é desativar essa função durante grandes eventos.

Denunciar é fundamental, mesmo em prejuízos pequenos

Mesmo quando o prejuízo financeiro parece baixo, a denúncia é essencial. Segundo o especialista, registrar a ocorrência ajuda as autoridades a mapear onde e como os crimes estão acontecendo.

“Se mil pessoas sofrem golpes de R$10 e ninguém denuncia, um criminoso pode lucrar R$10 mil sem qualquer registro oficial. A denúncia é uma ferramenta importante para combater esse tipo de crime”, explica.

Prevenção ainda é a melhor defesa

Para reduzir os riscos durante o Carnaval, a orientação é simples: usar bolsas pequenas e próximas ao corpo, preferencialmente na parte da frente, e evitar guardar celular, cartão ou dinheiro em bolsos traseiros.

“São cuidados básicos, mas que fazem muita diferença. No Carnaval, a prevenção continua sendo a melhor defesa”, conclui o professor.

