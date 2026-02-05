SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 72 horas após o apagão que deixou 20 mil pessoas sem luz na região central de São Paulo, algumas residências dependem de geradores e ainda não tiveram o fornecimento normalizado.

Energia fornecida pelos geradores emergenciais da Enel é precária e não atende a todos, segundo moradores. Ao UOL, o morador de um dos prédios alimentados por um gerador na rua Augusta afirmou que segue totalmente sem energia, enquanto alguns vizinhos têm apenas lâmpadas ou poucas tomadas funcionando.

"Ontem passamos o dia inteiro com novas projeções de retorno da energia até que à noite eles trouxeram um gerador para a rua. Mas não sei o que o gerador está alimentando, porque os prédios das imediações não estão funcionando. Tem vários prédios sem energia na rua Augusta, na Paim e na Frei Caneca", disse Jorge de Souza, assistente administrativo, ao UOL.

Segundo Jorge, além dos elevadores, a bomba de água do prédio também não funciona e há risco de falta de água hoje. "A síndica está vendo a possibilidade de alugar um gerador para essas bombas, para que, pelo menos, sem água a gente não fique", disse.

Enel afirmou que os clientes atendidos por geradores estavam com serviço intermitente porque os reparos finais eram feitos na região. Segundo nota, os problemas acontecem porque as equipes fazem transferência definitiva das unidades abastecidas por geradores para a rede elétrica.

Procedimentos para conserto da rede subterrânea são complexos e mais demorados, disse a concessionária. A Enel segue sem divulgar o que causou o apagão, que aconteceu em um dia sem chuvas na cidade.

Enel segue sem divulgar previsão para normalização do problema. Apesar de não divulgar o número de pessoas com luz intermitente, a concessionária disse que todos os que foram afetados pela falta de luz na terça-feira estão recebendo assistência.

Problema começou na tarde da terça-feira e às 18h45 de ontem, a Enel informou que todos os clientes estavam com energia, alguns deles com geradores. Ao longo da manhã de hoje, equipes trabalhavam no cruzamento da rua Augusta com a Marquês de Paranaguá.