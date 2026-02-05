. Conhecida como Igreja de Ouro, a edificação fica no Pelourinho e passa atualmente por uma série de obras emergenciais , coordenadas pelo Iphan, sem previsão de conclusão.

Os recursos são do Novo PAC, do governo federal, e também serão destinados a obras de restauro do Convento de São Francisco.

O custo total da reforma do complexo, contudo, é estimado em quase R$ 90 milhões. A Comunidade Franciscana da Bahia disse que pretende realizar uma campanha nacional de arrecadação para ampliar os recursos de restauração.

A queda parcial do teto da igreja, ocorrida em 5 de fevereiro do ano passado, por volta das 14h30, causou a morte de uma turista de 26 anos, além de deixar cinco pessoas feridas. Desde o desabamento, o local segue fechado ao público.

