RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cidades do litoral paulista estão em alerta para o risco de deslizamento em morros e encostas por conta das fortes chuvas desta quinta-feira (5).

Em Santos, apesar de ainda não haver registro de ocorrências, os morros estão em estágio de atenção, segundo a prefeitura.

Na manhã desta quinta choveu 54,8 mm, pouco mais da metade do acumulado no mês (108,8 mm). A chuva parou após 10h.

Em Guarujá, a Defesa Civil estadual emitiu alertas extremos e acionou sirenes na comunidade Barreira do João Guarda. O órgão registrou 118 mm de chuva em 12 horas e afirmou que há "risco iminente de deslizamentos".

Santos tem nesta quinta diferentes pontos de alagamento. A avenida Nossa Senhora de Fátima está intransitável para veículos de pequeno porte nos dois sentidos. Outras vias têm pontos de interdição parcial, com equipes tentando liberar o fluxo de água. Há dois registros de queda e inclinação de árvore.

Por conta das chuvas foi adiada a abertura oficial da passarela onde desfilam as escolas de samba de Santos. O início dos desfiles está mantido para esta sexta-feira (6).

A Prefeitura de Guarujá afirmou que cinco escolas da cidade estão abertas como pontos de acolhimento para desabrigados. O Mirante das Galhetas está temporariamente fechado por medida de segurança.

"Enviamos dois alertas extremos para a região da Barreira do João Guarda e região da Vila Baiana, para que a população se conscientize, deixe as áreas de risco e vá para os abrigos municipais", afirmou o tenente Jordão, em vídeo publicado nas redes da Defesa Civil paulista.

"Nas últimas 12 horas tivemos mais de 120 mm de acumulado de chuva [em Guarujá]. Isso é grave e o solo está bem encharcado. A previsão é de mais chuva nos próximos dias, pelo menos até domingo."