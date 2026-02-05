SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Linhas operadas pelo Metrô, ViaQuatro, ViaMobilidade e CPTM terão operação 24 horas em datas estratégicas de fevereiro, incluindo o pré-carnaval, os dias oficiais de folia e o pós-carnaval.

Medida busca atender o aumento no número de passageiros esperados para o período. A maior concentração é esperada em regiões próximas ao Sambódromo do Anhembi e aos principais circuitos de blocos da capital.

Linhas privatizadas irão funcionar durante a madrugada nos dias 7, 13, 14, 15 e 21 de fevereiro. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás (metrô) e 8-Diamante e 9-Esmeralda (trens), operadas pela ViaQuatro e ViaMobilidade vão funcionar nesse esquema.

Nessas datas, as estações ficarão abertas para entrada até meia-noite. Após esse horário, o sistema seguirá funcionando durante toda a madrugada exclusivamente para desembarque e transferências entre linhas.

O esquema atende tanto os desfiles das escolas de samba quanto os blocos de rua, afirmou as concessionárias. Ao todo, 25 eventos carnavalescos foram mapeados nas proximidades das estações dessas linhas. A expectativa é de quase 9 milhões de passageiros, número cerca de 20% maior do que o registrado no Carnaval do ano passado.

METRÔ TERÁ OPERAÇÃO 24H NO PRÉ-CARNAVAL

O Metrô de São Paulo também terá uma operação especial para o fim de semana de pré-carnaval, nos dias 7 e 8 de fevereiro. Da noite de sábado (7) para a madrugada de domingo (8), todas as linhas do Metrô funcionarão 24 horas, com estações abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada.

Nesse final de semana, haverá reforço de funcionários, equipes de segurança, manutenção, controle de fluxo. Serão instaladas grades direcionais nas estações mais movimentadas e nos dias de maior fluxo para organizar a circulação dos passageiros. Haverá bolsões de segurança em pontos estratégicos, como Palmeiras-Barra Funda (no terminal turístico) e República (nas áreas externas dos acessos Caetano de Campo e Arouche), além de containers para descarte de latas e garrafas.

Nos dias de maior concentração de foliões, poderão ser definidos acessos exclusivos de entrada e saída nas estações próximas aos desfiles. Na estação República, os acessos Praça, Barão e 7 de Abril poderão ser fechados temporariamente, com reabertura conforme a necessidade operacional.

CPTM terá embarque 24h apenas na Barra Funda.

A CPTM terá funcionamento ininterrupto em datas específicas do carnaval. Veja quais são:

Pré-carnaval: madrugada de 7 para 8 de fevereiro

Carnaval: madrugadas de 13 para 14, 14 para 15 e 15 para 16 de fevereiro

Pós-carnaval: madrugada de 21 para 22 de fevereiro

Durante essas madrugadas, apenas a estação Palmeiras-Barra Funda ficará aberta para embarque e desembarque. As demais estações das linhas da CPTM funcionarão somente para desembarque e transferências.

A companhia orienta os passageiros a adquirir bilhetes com antecedência. Os bilhetes de embarque podem ser comprados pelos canais digitais, como aplicativo TOP, WhatsApp TOP, máquinas de autoatendimento e carteiras digitais.

Todas as operadoras informaram que haverá reforço no efetivo de segurança. Equipes treinadas para acolhimento e combate ao assédio também atuarão em pontos de maior concentração de público.