SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cratera interdita parcialmente a MG-010, rodovia que liga a cidade de Belo Horizonte ao aeroporto de Confins. O problema ocorreu devido ao excesso de chuvas na região, neste começo de ano.

O tráfego na rodovia ficará parcialmente interditado durante a execução das obras para reparação dos danos. O DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais) realizará a manutenção entre hoje e o próximo sábado (7).

O buraco está localizado na rodovia MG-010, sentido Belo Horizonte - Lagoa Santa. Cratera se abriu no asfalto próximo ao condomínio Alphaville, em Vespasiano.

Em nota, o DER-MG afirma que durante o período de obras os motoristas devem utilizar rotas alternativas. O órgão indica que sejam utilizadas as rodovias MG-424 e LMG-800.