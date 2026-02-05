Fundado em 2012, o grupo reúne cerca de 300 batuqueiros e dançarinos que realizam cortejos, oficinas e encontros, conectando o Rio de Janeiro às raízes do maracatu e às expressões de matriz africana.

O coletivo Tambores de Olokun é inspirado no universo do Candomblé e nos maracatus de baque virado. O grupo se consolidou como espaço de formação, memória e pertencimento, levando música, dança e espiritualidade para o espaço público em celebrações como o cortejo anual em homenagem a Iemanjá e Olokun, com direito a apresentações históricas em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no centro do Rio.



Sentimento

As ações fortalecem o sentimento comunitário e reafirmam a cultura como instrumento de resistência e transformação social.

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio, Dani Monteiro destacou que a homenagem reconhece o papel estratégico da cultura popular na vida da cidade. Para ela, o carnaval de rua, os cortejos e o tambor são expressões vivas de identidade e pertencimento.

Cultura é diversão e potência, gera trabalho e renda, movimenta a economia criativa e constrói a memória que fica nas ruas e nas pessoas. Valorizar o Tambores de Olokun é impulsionar e reconhecer a força do nosso povo, afirmou a deputada.

Valor da cultura

Ela acredita que investir em cultura é fomentar proteção social e futuro, uma vez que a arte, ao ocupar as ruas, afasta violências, fortalece vínculos comunitários, abre caminhos para a juventude e salva vidas. O Olokun mostra que o tambor também é ferramenta de formação, acolhimento e transformação. É esse tipo de iniciativa que constrói comunidades mais fortes, orgulhosas da própria história e donas do seu território. A cultura muda destinos. É uma honra poder reconhecer e dar o Prêmio Marielle Franco a esse grupo, disse a deputada.

O prêmio foi criado em dezembro de 2021, a partir de projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria original da deputada Zeidan e do ex-deputado estadual Marcelo Freixo, atual presidente da Embratur.

