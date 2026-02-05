SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde desta quarta-feira (4) Alysson Augusto Alves, 28, pela morte do cabeleireiro Denílson Nascimento Alves, 27, assassinado a facadas no sábado (31), em Iguape, no interior do estado.

Prisão foi feita pela Polícia Civil, após pedido do Ministério Público de São Paulo e autorização da Justiça. Ele estava em liberdade provisória desde o dia do crime, quando confessou o assassinato, mas ganhou o direito de responder em liberdade na audiência de custódia.

Promotoria recorreu da decisão que manteve Alysson em liberdade. O MP paulista alegou que Alysson agiu com dolo, ou seja, tinha a intenção de matar Denílson, além de poder obstruir a investigação.

Justiça expediu mandado de prisão ontem. O Tribunal de Iguape acolheu o parecer da promotoria e mandou prender Alysson pelo prazo mínimo de 30 dias

Defesa criticou a prisão de Alysson e afirmou que ele tem colaborado com as investigações. "Ele está colaborando integralmente com o Poder Judiciário desde o primeiro momento", afirmou a advogada Patrícia Benevides.

Benevides também ressaltou que vai recorrer da decisão. A defensora alega que "a prisão é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro e deve ser aplicada apenas quando estritamente necessária".

MORTE DE CABELEIREIRO

Denílson Nascimento Alves foi morto após um desentendimento familiar no sábado (31). A vítima estava na própria residência, no bairro do Rocio, em Iguape, no interior do estado, quando começou uma discussão com Alysson.

Alysson esfaqueou Denilson e fugiu de carro. Entretanto, ele foi localizado distante cerca de 4 km do local do crime e foi preso em flagrante com as roupas sujas de sangue.

Durante a prisão, Alysson teria confessado o crime, segundo a Polícia Militar. Ele alegou que a discussão inicial foi motivada porque Denílson teria, supostamente, demonstrado ciúme em relação à sua esposa, que é sobrinha dele. PM informou que essa versão de ciúme ainda não está confirmada e será averiguada no decorrer da investigação.

Alysson também alegou que teria agido em legítima defesa. De acordo com o relato do suspeito, Denilson tentou esfaqueá-lo primeiro, mas ele conseguiu tomar a arma e desferiu um golpe fatal, que atingiu o cabeleireiro na axila.

A motivação para o crime não foi divulgada. O caso segue sob investigação.