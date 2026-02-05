SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), promoveu mudanças nas cúpulas das polícias Civil e Militar do estado após a saída do chefe da SSP (Secretaria de Segurança Pública), Guilherme Derrite.

Mudanças foram realizadas neste início de 2026. A principal delas foi a nomeação do coronel Henguel Pereira como secretário-executivo da SSP. A nomeação consta no Diário Oficial do Estado.

Henguel é desafeto de Guilherme Derrite. Agora, com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves no comando da SSP, Henguel ascendeu ao posto de número dois entre os mais poderosos da pasta, abaixo apenas do próprio Nico.

Pouco dias após assumir o cargo, Henguel já fez mudanças. Ele exonerou o coronel Cássio Araújo de Freitas, que era o chefe de gabinete da SSP na gestão de Derrite.

Governo paulista também promoveu mudança na diretoria da Academia de Polícia. Foi exonerada Márcia Heloísa Mendonça Ruiz, após crise provocada pela nomeação de uma delegada presa por suposto elo com o PCC. Em seu lugar, assumiu o cargo de diretora a delegada Fernanda Herbella.

O delegado Fábio Pinheiro Lopes foi alocado no Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas). Já o delegado Oswaldo Diez Junior assumiu a diretoria do Departamento de Polícia Judiciária do Interior-2, em Campinas. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial.

Mudanças previstas nos comandos da Civil e Militar. Na Civil, a expectativa é de que o delegado-geral Artur José Dian deixe o posto. Nesse caso, porém, a expectativa é de saída do próprio Dian, que pretende concorrer a um cargo eletivo nas eleições deste ano, segundo a Folha de S.Paulo.

Na PM, dois deverão ser exonerados: o corregedor-geral Fabio Sérgio do Amaral, e o chefe do Centro de Inteligência, Pedro Luís de Souza Lopes.

Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que as mudanças feitas "seguem critérios estritamente técnicos". "A SSP esclarece que todas as movimentações e promoções na gestão das forças de segurança de São Paulo seguem critérios estritamente técnicos e visam aprimorar a atuação policial no Estado, com foco no combate ao crime organizado e na proteção das pessoas".

EXONERAÇÕES GERAM ATRITOS NA DIREITA

As exonerações de nomes ligados a Derrite de postos-chave da Segurança Pública de São Paulo desagradaram o bolsonarismo. De acordo com a Folha, as trocas foram vistas por aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como um "ataque" de Tarcísio, em meio à disputa para saber quem concorrerá ao Planalto pelo lado bolsonarista.

Guilherme Derrite havia sido indicado à SSP pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Derrite deixou a pasta no final do ano passado para reassumir o cargo de deputado federal, em Brasília. Neste ano, ele deverá disputar uma das vagas de senador pelo estado paulista.

Tarcísio não comentou publicamente as mudanças nas polícias do estado. O governador tem reiterado que vai disputar um segundo mandato e apoiar Flávio, mas seu nome continua cotado para disputar o Planalto.