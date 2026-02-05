SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A inclusão do bloco da cantora Ivete Sangalo, programado para a manhã deste sábado (7) no circuito em frente ao parque Ibirapuera, na zona oeste de São Paulo, foi "desaconselhado" pela Polícia Militar pelo fato de já estarem previstos outros dois megablocos no mesmo local.

O alerta foi dado pelo comando da PM em reunião com membros da prefeitura no último dia 12. Na ata a que a Folha de S.Paulo teve acesso, o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Claudio Biagio, responsável pelo policiamento na área, "desaconselhou fortemente" a organização de três blocos no mesmo dia e local "em razão dos riscos de segurança envolvidos".

Além da apresentação da cantora baiana, a programação deste sábado no circuito Ibirapuera inclui os blocos Forrozin, de Mariana Aydar, e Bicho Maluco Beleza, do cantor pernambucano Alceu Valença.

Na mesma reunião, um representante da SPTuris, órgão municipal responsável pela organização do Carnaval de rua, diante da ressalva do tenente-coronel, afirmou não haver outro local para alocar o bloco da Ivete Sangalo por se tratar de uma atração "renomada, com grande estimativa de público", segundo trecho do mesmo documento.

A Polícia Militar foi procurada para comentar, mas não respondeu.

A estreia de Ivete no Carnaval paulistano é patrocinado pela 99, empresa de transporte por aplicativo, da qual a cantora é garota propaganda. A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem anunciado o bloco como uma das principais atrações deste ano.

Procurada para comentar o alerta da PM sobre a inclusão de um terceiro bloco neste sábado no Ibirapuera, a gestão Nunes não respondeu.

Em nota, por meio da SPTuris, órgão municipal responsável pela organização do Carnaval de rua na capital, a gestão municipal disse que o credenciamento do bloco de Ivete foi feito em 10 de outubro do ano passado. O pedido, no entanto, era para que o desfile acontecesse no domingo de pós-Carnaval (15).

"Posteriormente, a Comissão de Carnaval realizou avaliação técnica e sugeriu que o desfile fosse ajustado para o dia 7 de fevereiro, alteração aceita pelos organizadores", diz trecho de nota.

Inicialmente o bloco foi incluído no cadastro oficial do Carnaval de Rua de São Paulo, em outubro do ano passado com o nome Carnafacul ? O Bloco. Depois da confirmação da apresentação da cantora baiana, em janeiro, o nome foi alterado no sistema oficial da prefeitura para Carnafacul ? Quem Pede, Pede, a pedido do organizador, segundo a SPTuris.

O aposto "Quem pede, pede" faz referência à música de Ivete Sangalo, em parceria com o DJ Pedro Sampaio, usada como jingle para divulgar o serviço de delivery da empresa 99.

A permissão da prefeitura para o desfile de três megablocos no mesmo dia e local gerou preocupação entre os organizadores. Eles temem pela segurança dos foliões e pela dificuldade de dispersão, já que o horário dos blocos coincide. O cortejo do Quem Pede, Pede tem início planejado para às 10h e deve ter a dispersão concluída até as 14h, já o cortejo do Forrozin terá início às 13h.

Questionada sobre a organização e a definição da data do desfile do bloco da Ivete Sangalo, a 99 disse que não iria comentar. Procurada, a Ambev, patrocinadora oficial do Carnaval de São Paulo, também não respondeu.

Já o iFood, que é patrocinador oficial dos outros dois blocos que vão acontecer no Ibirapuera neste sábado, disse ter "confiança de que a Prefeitura e a Polícia Militar tomarão todas as providências necessárias para garantir a segurança na passagem dos megablocos."

"O iFood reconhece a importância de seguir todas as recomendações das autoridades para contribuir com uma festa segura para todos, e vem seguindo todas as regras, diretrizes e prazos estabelecidos pela Prefeitura ao realizar suas iniciativas e ativações de marca", disse em nota.

Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, organizadores de blocos têm criticado a gestão Nunes por priorizar o desfile de megablocos com artistas de fora da cidade em vez apoiar quem tradicionalmente faz o carnaval em São Paulo.

O bloco Sargento Pimenta, por exemplo, que desde 2013 desfilava na capital paulista, anunciou que não sairá neste ano por falta de apoio. Outros blocos tradicionais da cidade, como o Tarado Ni Você e Pagu, também tiveram dificuldade para conseguir financiamento e chegaram a cogitar a possibilidade de não desfilar

Além de Ivete Sangalo, neste ano, o Carnaval de rua de São Paulo terá a participação de Calvin Harris, em bloco patrocinado por uma das marcas oficiais da organização deste ano.

O anúncio do bloco do DJ escocês também gerou apreensão, já que pela primeira vez dois megablocos vão ocupar no mesmo dia a rua da Consolação, no centro da capital. Fundado em 2009, o Acadêmicos do Baixo Augusta se consolidou como único grande ocupante da rua, no domingo que antecede o Carnaval. Neste ano, no entanto, terá que dividi-la com o artista estrangeiro.

Com a inscrição de 627 blocos, a gestão Nunes anunciou patrocínio de R$ 30,2 milhões, fechado com a Ambev. O valor é maior do que no Carnaval passado, quando foram captados R$ 27,8 milhões.