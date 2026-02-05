SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos três policiais militares presos na operação da Corregedoria da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (4) era um dos homens destacados pelo comando da corporação para realizar a segurança do presidente da Câmara Municipal de São Paulo.

Conforme informação da presidência da Casa, o capitão Alexandre Paulino Vieira atuava na Assessoria Policial Militar desde outubro de 2014, ainda na gestão do petista José Américo. Nesses 11 anos foram cinco nomes na presidência: Américo, Donato, Eduardo Tuma, Milton Leite e o atual Ricardo Teixeira. A reportagem não localizou a defesa do oficial.

Em nota, a Câmara disse que "nas atribuições relacionadas à Assessoria Militar na Câmara não há nenhum registro que o desabone".

Em 2023, conforme dados obtidos pela Folha de S. Paulo, a Assessoria Policial Militar tinha 24 policiais militares à disposição na Câmara. A Casa informou que o efetivo atual é de 26 PMs.

Em 2024, reportagem da Folha de S. Paulo mostrou que um relatório da Promotoria apontava que a segurança de dirigentes da Transwolff, empresa de ônibus suspeita de ligação com o PCC, era realizada por PMs da Rota. O documento não apontava nenhum crime praticado pelos policiais.

Vieira e os outros dois PMs presos nesta quarta são investigados sob a suspeita de fazerem escolta ilegal do proprietário e de um diretor da Transwolff.

Tratava-se, em princípio, de um trabalho extraoficial, supostamente realizado no horário de folga, o que é proibido pela corporação. Seria, assim, em tese, uma transgressão disciplinar, que pode gerar consequências administrativas. Na época, a PM informou que a Corregedoria investigava o assunto.

A nota divulgada pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) não informa quais crimes foram detectados na investigação da Corregedoria. Diz, apenas, que a análise do material compartilhado pela Promotoria apontou a participação direta dos PMs na segurança "de suspeitos apontados como integrantes da facção criminosa e alvos da Operação Fim da Linha".

Na época, o advogado Roberto Vasco Teixeira Leite, que defendia o então presidente da Transwolff, Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, confirmou a contração dos PMs da Rota pela empresa por um "longo período". Para ele, tratava-se de uma prova da inocência de seu cliente. "Porque uma tropa de elite jamais se submeteria a fazer segurança para essas pessoas [do crime organizado]", disse o advogado, na época.

Pelas trocas de mensagens interceptadas na investigação, com autorização judicial, ao menos seis policiais militares participavam do trabalho de segurança e de escolta. Um deles seria o capitão preso, possivelmente o chefe da equipe, e que tratava de valores relativos a cinco PMs em uma das conversas.

Nesta quarta-feira, a Transwolff disse repudiar "veementemente qualquer tentativa de associação com organizações criminosas". A empresa acrescentou que "não há qualquer fundamento nas alegações de suposta relação da empresa ou de seus representantes com atividades ilícitas ou com os policiais militares citados".


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se