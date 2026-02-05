SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso por suspeita de matar a namorada, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza (CE), na noite desta terça-feira (3). O crime foi descoberto por um motorista de aplicativo que a vítima havia solicitado para uma corrida.

Luciana Cordeiro do Nascimento, 27, foi morta com golpes de tesoura e pauladas na cabeça. O suspeito do crime é o namorado dela, Bruno Ribeiro da Silva, 30, que foi preso e confessou o crime. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

Crime teria sido motivado por ciúmes de Bruno. A vítima queria ir para o aniversário do marido da irmã, mas Bruno não quis ir e também não queria deixá-la participar da comemoração em família.

Vítima decidiu ir sozinha e solicitou uma corrida de moto por aplicativo para levá-la ao endereço. Entretanto, antes de o motorista chegar ao local de espera, Bruno teria matado a namorada.

Motorista do aplicativo solicitado estranhou a ausência de Luciana quando chegou no endereço. O homem também viu uma poça de sangue no portão da residência dela e acionou as autoridades, ainda segundo a polícia.

Polícia esteve no local e encontrou Luciana sem vida. Bruno, que havia fugido após o crime, foi localizado na cidade de Morada Nova, distante 167 km de Fortaleza. De acordo com a investigação, ele pretendia fugir para o Pará.

Bruno foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. Em depoimento, ele admitiu que matou Luciana por ciúmes, de acordo com a polícia.

Justiça manteve a prisão de Bruno na audiência de custódia realizada ontem. Ele já possui antecedentes por violência doméstica, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa, entre outros crimes. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Luciana trabalhava como auxiliar administrativa na Secretaria da Saúde do Ceará. Em nota, a pasta disse reconhecer "a contribuição profissional de Luciana e se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor e luto". O órgão também afirmou "repudiar toda e qualquer forma de violência contra a mulher e reafirma seu compromisso com a defesa da vida, do respeito e da dignidade humana".

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.