SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos foi preso nesta quinta-feira (05) após manter a companheira e o filho pequeno reféns dentro de uma casa na comunidade Vila Júlia, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Criança foi liberada antes da mulher, durante negociações entre o suspeito e agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais). Em nota, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que a Polícia Militar foi acionada na manhã desta quinta para atender uma ocorrência de violência doméstica e cárcere privado, na Rua da Serra, em Guarujá. A corporação solicitou então o apoio do Gate, que conseguiu liberar o filho do casal, antes do resgate da mãe.

A mulher permaneceu sob ameaça até a invasão de agentes do Gate no imóvel por volta das 14h. Segundo informações divulgadas pela TV Tribuna, da Globo, o homem estava armado e mantinha as vítimas em cárcere privado. Ao jornal, a polícia informou mais cedo não saber exatamente o tipo do armamento que ele portava, mas que não era um revólver.

Policiais do Gate invadiram a residência e dispararam balas de borracha contra o homem, que ficou ferido e foi preso em seguida. As informações foram divulgadas pelas reportagens da TV Tribuna e do Brasil Urgente, da Band, que estiveram no local da ocorrência. Procurada pela reportagem, a SSP não deu mais detalhes sobre a ação.

Homem foi levado à Delegacia da Defesa da Mulher do Guarujá. Ainda conforme o Brasil Urgente, pesava sobre ele acusações de estupro contra a esposa depois de ele desconfiar de uma traição da mulher.

PM afirmou à imprensa no local que vítimas não ficaram feridas. A mulher, porém, foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Enseada, ainda segundo a TV Tribuna. Já o suspeito foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à UPA Rodoviária, sem gravidade, antes de ser encaminhado à delegacia.

A identidade das vítimas e do preso não foram divulgadas. O espaço está aberto para futuras manifestações da mulher e do suspeito, bem como para atualizações da SSP sobre o caso.