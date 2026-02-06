SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de cursos de pós-graduação lato sensu com foco em inteligência artificial (IA) passou de 507 em 2024 para 1.159 em 2025, crescimento de 128%. Desde 2022, quando havia 208 cursos, o aumento foi de 457%.

Os dados foram levantados pela reportagem na plataforma e-MEC, base de dados do Ministério da Educação (MEC), que reúne informações oficiais sobre cursos e instituições de educação superior no Brasil.

Os cursos de pós-graduação lato sensu são voltados ao mercado de trabalho, com foco em formação prática e técnica, como especializações e MBAs. Exigem diploma de graduação e têm duração mínima de 360 horas. Diferem da pós-graduação stricto sensu, que confere títulos de mestre e doutor e segue regras de autorização e avaliação definidas pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Em 2025, o setor privado concentrou 98% dos cursos de especialização em inteligência artificial em funcionamento no país. A educação a distância responde pela maior parte dessa expansão. Ao todo, 86% dos cursos são ofertados nessa modalidade.

O maior percentual de cursos (55,5%) se encontra sobretudo nas áreas de computação e tecnologias da informação. O segundo maior grupo (25,3%) reúne especializações nas áreas de negócios, administração e direito.

Para Ronaldo Mota, titular da cátedra em Inteligência Artificial da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o crescimento da oferta não pode ser interpretado como um fenômeno passageiro. "Certamente não se trata de hype. Estamos falando de algo que veio para ficar e que afetará todas as áreas de atividades humanas, sem exceção", afirma.

Segundo ele, processos que levaram cerca de 25 anos para se consolidar com a popularização da internet tendem a ocorrer em um intervalo muito mais curto no caso da IA, possivelmente ao longo de apenas cinco anos.

Embora ferramentas como o ChatGPT tenham ampliado a visibilidade do tema desde 2022, Mota afirma que elas representam apenas "a ponta do iceberg" de um conjunto mais amplo de transformações tecnológicas ainda em curso.

A expansão dos cursos, afirma, está associada a fatores que vão além desse impulso recente. "O crescimento da oferta está ligado à demanda do mercado por profissionais qualificados, aos avanços tecnológicos em áreas como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e visão computacional, à maior acessibilidade dos cursos online e ao caráter interdisciplinar da inteligência artificial, que atrai profissionais de diferentes setores".

Em contraste com a rápida expansão da pós-graduação lato sensu, a formação stricto sensu avança em outro ritmo. Hoje, o país tem apenas um mestrado que contempla a IA no nome do curso, ofertado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), na área de engenharia de produção. O programa, atualmente denominado Engenharia Industrial e Inteligência Artificial, se chamava Engenharia de Produção e Sistemas até a mudança de nome, implementada em 2025.

Segundo a coordenadora do curso, Marta Pereira da Luz, a alteração buscou tornar mais visível um foco já presente nas pesquisas. "Ao evidenciar a inteligência artificial como um eixo estruturante, o programa se posiciona de forma mais estratégica para aprofundar parcerias com empresas, desenvolver projetos conjuntos de inovação e contribuir para a formação de profissionais alinhados à transformação digital em curso nos setores produtivos", afirma.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NAS UNIVERSIDADES

PÚBLICAS

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

**Curso: Inteligência Artificial**

Modalidade: Presencial

Carga Horária: 432 horas

**Curso: MBA em Data Science: Analytics e Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 460 horas

**Curso: MBA Produção e Operações e Aplicações em IA**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 450 horas

**Curso: MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 400 horas

**Curso: MBA em Inteligência Artificial e Big Data**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 470 horas

**Curso: MBA Inteligência Artificial Generativa, Direito Digital e Inovação**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 428 horas

**Curso: MBA em Marketing Digital, Inteligência Artificial e Analytics**

Modalidade: Educação a Distância

Carga Horária: 400 horas

**Curso: MBA em Data Science, Inteligência Artificial e Analytics**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 425 horas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

**Curso: MBA em Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

**Curso: Inteligência Artificial Aplicada**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

PRIVADAS

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS)

**Curso: Ciência de Dados e Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 364 horas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC Rio)

**Curso: Inteligência Artificial Generativa & Large Language Models**

Modalidade: Presencial

Carga Horária: 360 horas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (PUCPR)

**Curso: Inteligência Artificial Aplicada**

Modalidade: Presencial

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Administração Pública Digital e Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial e o Futuro da Humanidade**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Agricultura Digital: Inteligência Artificial e Big Data Aplicada no Campo**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Legal Operations: Dados, Inteligência Artificial e Alta Performance Jurídica**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Liderança E Transformação Digital Na Era Da Ia**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: IA e Robótica Móvel Aplicados ao Setor Industrial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial e Proteção de Dados Pessoais no Direito**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: MBA em ESG Empresarial: Gestão Sustentabilidade, Estratégia, Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: MBA em Estratégia Empresarial, Planejamento, Finanças e Inovação com IA: Ampliação de Resultados Corporativos**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: MBA em Marketing Digital, Tecnologia e IA**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Engenharia de Dados e Inteligência Artificial aplicados a Indústria X.0**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Letramento Digital e Inteligência Artificial na Educação**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: MBA em Inovação e Inteligência Artificial para Negócios**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial Aplicada à Saúde: Eficiência, Soluções e Ética**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Agricultura Digital: Inteligência Artificial e Big Data no Campo**

Modalidade: Educação a Distância

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial na Saúde: Eficiência, Soluções e Ética**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Legal Operations: Inteligência Artificial e Alta Performance Jurídica**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: IA e Negócios: Estratégia, Inovação e Resultados**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial e Operações Legais Aplicados ao Exercício da Atividade Jurídica**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial e Ciência de Dados**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial na Psicologia: Evidências, Ética e Novos Perfis de Pacientes**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 375 horas

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (Unisinos)

**Curso: Ética e Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial Aplicada**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Educação e Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: MBA em Inteligência Artificial para Negócios**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (Mackenzie)

**Curso: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DATA SCIENCE PARA LÍDERES**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial para Advogados**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF)

**Curso: Inteligência Artificial e Machine Learning**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (Unifor CE)

**Curso: Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas)

**Curso: Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 370 horas

**Curso: Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Comunicação e Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Direito 4.0: Estratégias com Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial e Tecnologias Educacionais**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Ciência de Dados e Inteligência Artificial Aplicada ao Mercado Financeiro**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 370 horas

**Curso: Inteligência Artificial Aplicada a Processos Industriais**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

**Curso: Inteligência Artificial e Negócios**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 370 horas

**Curso: MBA em Gestão Estratégica de Inovação e Inteligência Artificial**

Modalidade: EAD

Carga Horária: 360 horas

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB DF)

**Curso: MBA em Inteligência Artificial para Políticas Públicas**

Modalidade: Presencial

Carga Horária: 360 horas

**Curso: MBA Ciência de Dados e Inteligência Artificial**

Modalidade: Presencial

Carga Horária: 360 horas

