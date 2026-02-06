SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto os foliões se preparam para aproveitar o pré-Carnaval em São Paulo, a cidade deve registrar termômetros perto da casa dos 30°C a partir desta sexta-feira (6). O fim de semana também deve ter pancadas de chuva no sábado (7) e no domingo (8).

Ao menos até sábado, a chuva tende a aparecer mais para o fim da tarde e o início da noite, diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

As pancadas podem ter intensidade de moderada a forte, e também podem ser registradas rajadas de vento localizadas, segundo o centro.

Nesta sexta, o dia fica marcado por sol entre nuvens, começando com chuviscos antes do aumento das temperaturas, o que favorece a sensação de tempo abafado, diz a Defesa Civil. Os acumulados de chuva se concentram no litoral norte do estado e nas áreas de divisa com Minas Gerais.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que tem como referência a estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, prevê máximas de 29°C, 31°C e 29°C ao longo do fim de semana, com umidade do ar mínima que vai de 50% nesta sexta a 80% no domingo, deixando o tempo abafado.

O instituto também mantém aviso para esta sexta-feira de perigo potencial de chuvas intensas, de até 50 milímetros por dia e ventos de 40 km/h a 60 km/h. A área vai do Sudeste, com partes de SP, e segue rumo ao norte do país, englobando o Centro-Oeste e parte do Nordeste.

Outro aviso, de perigo, o segundo de três níveis, cobre parte de SP, como Ribeirão Preto e cidades do Vale do Paraíba, como Taubaté. Todo o estado do RJ está sob o aviso, segundo o Inmet, assim como o sul do ES e a maior parte de MG. A área vai até Mato Grosso, com chance de até 100 milímetros de chuva ao longo do dia e ventos de até 100 km/h

No litoral paulista, segundo a empresa Climatempo, tanto o litoral quanto o Vale do Paraíba devem ter chuva frequente, com possibilidade de pancadas fortes, inclusive no começo da próxima semana.