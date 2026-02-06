SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira (5) após arremessar uma gata do 12º andar de um prédio no centro de Curitiba. A ação foi realizada pelas polícias Civil e Militar do Paraná após o recebimento de denúncias de moradores do edifício.

As testemunhas ouviram miados desesperados da gata e, ao olhar pelas janelas de seus apartamentos, viram a mulher arremessar o animal.

"De acordo com o neto da suspeita, uma mulher chinesa, ela não gosta de gatos e as agressões contra os animais eram frequentes", disse o delegado Guilherme Dias, chefe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba.

Uma das testemunhas disse que o animal estava sozinho no apartamento, após a saída do antigo morador. A suspeita seria tia do homem e teria ido ao local para limpar o imóvel.

Segundo o policial civil, a gata foi torturada antes de ser arremessada. A queda provocou traumatismo cranioencefálico, contusão pulmonar e hemorragia severa na região da bexiga.

Ela sobreviveu à queda e foi levada em estado grave para atendimento veterinário na ong Força Animal.

"Foi um ato bárbaro, revoltante e absolutamente inadmissível. Um crime que não passará impune, se depender de nós", afirmou o delegado.

A ong recebeu pedidos de ajuda das testemunhas da violência, que viram a gata ferida e queriam encaminhá-la para atendimento veterinário.

De acordo com uma das vizinhas, a gata bateu em uma parede antes de cair no chão.

A pena para quem é condenado por maus-tratos a animais vai de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.