SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma falha em um equipamento na rua Paim apontada como uma das responsáveis pelo apagão que deixou 20 mil clientes sem luz na terça-feira (3) no centro de São Paulo, segundo a Enel. A situação ainda não foi totalmente normalizada.

Equipamento, semelhante a um disjuntor, foi desligado, causando a interrupção de energia na região. A Enel informou, em nota, que faz uma análise técnica do local para entender a causa exata do desligamento do dispositivo.

Equipes inspecionam outros trechos da rede subterrânea para normalizar a rede, segundo a Enel. Desde a quarta-feira (4), a companhia informa que faz "reparos finais" na rede.

Algumas das residências, principalmente na rua Paim e na Augusta, seguem com energia parcial, sendo alimentadas por geradores. Segundo a concessionária, mais de 20 geradores foram direcionados para a região e a expectativa é de que o número de geradores nas ruas diminua a partir de hoje.

Problema começou na tarde da terça-feira. A Enel considerou que o fornecimento de energia foi normalizado na noite da quarta-feira, quando geradores emergenciais foram enviados para alimentar os prédios, mas essa energia é insuficiente. Alguns dos moradores seguem sem luz, sem elevador e correm o risco de ficar sem água, já que a energia disponibilizada para eles não permite que as bombas funcionem.

Enel afirmou que os clientes atendidos por geradores estavam com serviço intermitente porque os reparos finais eram feitos na região. Segundo nota, os problemas acontecem porque as equipes fazem transferência definitiva das unidades abastecidas por geradores para a rede elétrica.

Procedimentos para conserto da rede subterrânea são complexos e mais demorados, disse a concessionária. A Enel segue sem divulgar o que causou o apagão, que aconteceu em um dia sem chuvas na cidade.