SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-chefe da inteligência do Exército da Rússia foi hospitalizado nesta sexta-feira (6) após ser atacado a tiros em Moscou.

Tenente Vladimir Alexeiev foi "baleado diversas vezes" em um prédio residencial no noroeste cidade. As informações foram dadas pela procuradoria de Moscou, segundo a agência de notícia Reuters.

Estado de saúde do militar não foi divulgado e autor do crime fugiu. Ninguém foi preso até o momento.

Alexeiev é um oficial de carreira e considerado militar de alta patente no país. Ele é vice-chefe da inteligência do país, trabalhando na diretoria principal do Estado-Maior.

Entre as operações de inteligência que ele já liderou está a intervenção russa na Síria, após a deposição de Bashar al Assad. Ele também foi um dos negociadores do motim criado pelo mercenário Yevgeny Prigozhin, em 2023.

Esta não é a primeira vez que um líder militar russo é atacado desde o início da guerra na Ucrânia. Em dezembro de 2025, o chefe da diretoria de treinamento do Exército do Estado-Maior, tenente-general Fanil Sarvarov, foi morto por uma bomba colocada sob o seu carro.