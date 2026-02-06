SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O litoral de São Paulo está com 38 praias impróprias para banho neste pré-Carnaval, segundo um relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgado nesta sexta-feira (6).
Das 175 praias monitoradas, 38 estão irregulares para nado. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria.
Isso significa que mais de 20% das praias avaliadas estão com a qualidade da água comprometida. Segundo o órgão, eles verificam se há enterococos na água -bactérias microscópicas que indicam contaminação fecal. Dependendo da quantidade, há risco de os frequentadores terem infecções gastrointestinais, de pele e de ouvido.
Além de possíveis bactérias, as praias podem ser consideradas impróprias por outros motivos: pela presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.
Veja lista
*Ubatuba*
Praia Rio Itamambuca
Praia Itaguá
Praia Santa Rita
*Caraguatatuba*
Praia Prainha
Praia Aruan
*São Sebastião*
Praia Preta do Norte
*Ilhabela*
Praia Portinho
Praia do Julião
*Guarujá*
Praia Perequê
Praia Enseada - avenida Santa Maria
*Santos*
Praia Ponta da Praia
Praia Embaré
Praia Pompeia
Praia José Menino - rua Frederico Ozanan
*São Vicente*
Praia Milionários
Praia Prainha
*Praia Grande*
Praia Boqueirão
Praia Guilhermina
Praia Vila Tupi
Praia Vila Mirim
Praia Maracanã
Praia Vila Caiçara
Praia Real
Praia Balneário Flórida
Praia Jardim Solemar
*Mongaguá*
Praia Santa Eugênia
Praia Itaóca
*Itanhaém*
Praia Suarão
Praia Parque Balneário
Praia Centro
Praia dos Pescadores
Praia Estância Balneária
Praia Balneário Jardim Regina
Praia Balneário Gaivota
*Peruíbe*
Praia Icaraíba
Praia Parque Turístico
Praia Balneário São João Batista