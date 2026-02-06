SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O litoral de São Paulo está com 38 praias impróprias para banho neste pré-Carnaval, segundo um relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) divulgado nesta sexta-feira (6).

Das 175 praias monitoradas, 38 estão irregulares para nado. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria.

Isso significa que mais de 20% das praias avaliadas estão com a qualidade da água comprometida. Segundo o órgão, eles verificam se há enterococos na água -bactérias microscópicas que indicam contaminação fecal. Dependendo da quantidade, há risco de os frequentadores terem infecções gastrointestinais, de pele e de ouvido.

Além de possíveis bactérias, as praias podem ser consideradas impróprias por outros motivos: pela presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.

Veja lista

*Ubatuba*

Praia Rio Itamambuca

Praia Itaguá

Praia Santa Rita

*Caraguatatuba*

Praia Prainha

Praia Aruan

*São Sebastião*

Praia Preta do Norte

*Ilhabela*

Praia Portinho

Praia do Julião

*Guarujá*

Praia Perequê

Praia Enseada - avenida Santa Maria

*Santos*

Praia Ponta da Praia

Praia Embaré

Praia Pompeia

Praia José Menino - rua Frederico Ozanan

*São Vicente*

Praia Milionários

Praia Prainha

*Praia Grande*

Praia Boqueirão

Praia Guilhermina

Praia Vila Tupi

Praia Vila Mirim

Praia Maracanã

Praia Vila Caiçara

Praia Real

Praia Balneário Flórida

Praia Jardim Solemar

*Mongaguá*

Praia Santa Eugênia

Praia Itaóca

*Itanhaém*

Praia Suarão

Praia Parque Balneário

Praia Centro

Praia dos Pescadores

Praia Estância Balneária

Praia Balneário Jardim Regina

Praia Balneário Gaivota

*Peruíbe*

Praia Icaraíba

Praia Parque Turístico

Praia Balneário São João Batista