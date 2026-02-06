SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem já vai curtir a folia no pré-Carnaval de São Paulo tem mais opções de transporte à disposição neste fim de semana, com ampliação de horários nos transportes metropolitanos.

O Metrô, que já vinha testando operações por 24 horas no fim de semana, continua a oferecer transporte durante a madrugada de domingo (8) nas linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata.

As linhas operadas por concessionárias também terão funcionamento especial, mas com diferenças em relação ao embarque. A 4-amarela e a 5-lilás aceitarão embarque até a meia-noite, com desembarques e transferências em funcionamento por 24 h, segundo a ViaQuatro e ViaMobilidade. Isso vale também para 13, 14, 15 e 21 de fevereiro.

No caso dos trens, os da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) terão embarque aberto por 24 horas na madrugada de domingo na estação Palmeiras-Barra Funda. Todas as outras estações funcionarão para desembarque e transferências. A regra também se aplica ao fim de semana da folia, começando na madrugada de sábado (14) e indo até a de segunda-feira (16). No pós-Carnaval, a regra vale para a madrugada de domingo (22).

O mesmo vale para os trens das concessionárias que operam as linhas 8-diamante e 9-esmeralda. Ao todo, as empresas ViaQuatro e ViaMobilidade esperam 9 milhões de pessoas ao longo da folia.

A linha 7-rubi, operada pela TIC Trens, terá operação 24 horas para desembarque de passageiros. Já a estação Palmeiras-Barra Funda também contará com o embarque por 24 horas durante a madrugada de sábado para domingo. O esquema funciona também no Carnaval e no pós.

METRÔ NO PRÉ-CARNAVAL

Linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha, 15-prata): todas as estações abertas para embarque e desembarque, inclusive na madrugada de sábado para domingo

Linhas 4-amarela e 5-lilás: embarque até meia-noite, transferência e desembarque por 24 h de sábado para domingo

TREM NO PRÉ-CARNAVAL

Linhas 10-turquesa, 11-coral, 12-safira e 13-jade, da CPTM: embarque na estação Palmeiras-Barra Funda e desembarques e transferências no restante abertos por 24 horas de sábado para domingo

Linhas 8-diamante e 9-esmeralda, operadas pela ViaMobilidade: embarque até meia-noite, transferência e desembarque por 24 h de sábado para domingo

Linha 7-rubi, operada pela TIC Trens: embarque na estação Palmeiras-Barra Funda e desembarques e transferências no restante abertos por 24 horas de sábado para domingo