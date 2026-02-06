SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pediatra foi preso nesta quinta-feira (5) pela Polícia Federal em Angra dos Reis (RJ) por suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

Homem foi descoberto durante monitoramento da Polícia Federal na internet. Segundo a PF, ele foi identificado após buscas ativas em locais suspeitos de veiculação de conteúdo sexual infantil.

Investigações do caso foram aprofundadas e detectaram que o médico também aliciava crianças e adolescentes para fins sexuais, segundo a PF. O órgão informou que os crimes de aliciamento aconteciam, predominantemente, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty.

Além do mandado de prisão temporário, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em um hospital particular e em uma unidade de pronto atendimento onde o suspeito trabalha. O UOL buscou a Prefeitura de Angra dos Reis para saber se alguma investigação sobre o médico foi aberta e o espaço segue aberto para manifestação.

Material apreendido será analisado. A polícia tenta descobrir eventuais vítimas do homem e outras pessoas que possam ter relação com os crimes que teriam sido cometidos por ele.

Operação desta quinta-feira, batizada de Classificação de Risco, também investiga um professor da rede pública de ensino. Ele foi levado à delegacia para esclarecimentos e liberado em seguida.

Médico está à disposição da Justiça e pode responder por estupro de vulnerável e exploração sexual infantojuvenil. Ele também pode responder por armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil e associação criminosa.

Nome do suspeito preso não foi divulgado. O UOL não conseguiu contato com a defesa dele até o momento.