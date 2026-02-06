SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As principais escolas de samba de São Paulo fazem ensaios abertos e ensaios de rua neste fim de semana em preparação para o Carnaval 2026. Existem opções grátis ou pagas, a partir de R$ 10.

Confira a agenda dos desfiles pré-Carnaval abaixo.

SEXTA-FEIRA (6/2)

**19h - Mocidade Unida da Mooca**

Pç Ciro Fontes, Mooca, região leste. Gratuito

**20h - Mocidade Alegre**

Prç do Sossego, s/n, Vila Diva, região norte. Gratuito

**21h - Nenê de Vila Matilde**

R. Alvinópolis, Vila Matilde, região leste (metrô Vila Matilde). Gratuito

**21h30 - Camisa 12**

Quadra Social - r. José Bezerra Pinheiro, 12, Belenzinho, região leste. Gratuito

**22h - Gaviões da Fiel**

Quadra da Gaviões da Fiel - r. Cristina Tomás, 183, Bom Retiro, região central.

Ing.: R$ 15 na bilheteria ou gratuito para filiados com carteirinha 2026

**22h - Sociedade Rosas de Ouro**

Quadra Rosas de Ouro - r. Cel. Euclides Machado, 1066, Limão, região norte.

Ingr.: R$ 20 em Sympla ou gratuito para filiados com carteirinha 2026

DOMINGO (8/2)

**16h - Vai Vai**

Av. Salim Farah Maluf, 1.700, Quarta Parada, região leste. Ing.: R$20 na bilheteria física

**16h - Mocidade Alegre**

Arena Morada do Samba - r. Miguel Casagrande, 173, Jardim das Graças, região norte.

Gratuito até as 17h e para filiados com carteirinha 2026. Tíquetes a R$ 20 na bilheteria física ou no site mocidadealegre.com.br

**16h - Gaviões da Fiel**

Quadra da Gaviões da Fiel - r. Cristina Tomás, 183, Bom Retiro, região central. Gratuito

**17h - Sociedade Rosas de Ouro**

Quadra Rosas de Ouro - r. Cel. Euclides Machado, 1066, Limão, região norte. Gratuito

**17h - Tom Maior**

Quadra da Tom Maior - r. Luigi Greco, 196, Barra Funda, região oeste.

Ing.: R$ 10 ou gratuito para pessoas vestidas de vermelho, amarelo ou qualquer camiseta da Tom Maior

**17h - Mocidade Unida da Mooca**

Pç Ciro Fontes, Mooca, região leste. Gratuito

**18h30 - Mancha Verde**

Quadra Marcha Verde - r. Norma de Luca, 550, Barra Funda, região oeste.

Ing.: R$ 20 na bilheteria física ou gratuito para filiados com carteirinha 2026

**20h - Nenê de Vila Matilde**

R. Júlio Rinaldi, 1, Vila Salete, região leste.

Ing.: R$ 10 na bilheteria física ou gratuito para filiados com carteirinha 2026