SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo anunciou que iniciará na segunda-feira (9) a campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan-DV. A ação envolve os 645 municípios paulistas.

Na primeira etapa, a imunização será destinada aos cerca de 216 mil profissionais da atenção primária à saúde, das redes municipais.

A vacina induz proteção contra os quatro sorotipos da dengue. O imunizante -de dose única fabricado pelo Instituto Butantan- foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em novembro de 2025 para a população de 12 a 59 anos.

Para o início da campanha, o PNI (Programa Nacional de Imunizações) -do Ministério da Saúde- enviou 99 mil doses ao estado.

A aprovação da Butantan-DV é sustentada pelos resultados de cinco anos de acompanhamento dos voluntários do ensaio clínico de fase 3 encaminhados à Anvisa.

No público de 12 a 59 anos, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral e 91,6% contra a dengue grave e com sinais de alarme, além de 100% contra hospitalizações.

Os estudos também mostraram que a proteção dura cinco anos.

A pesquisa, conduzido entre 2016 e 2024, avaliou a Butantan-DV em mais de 16 mil voluntários residentes de 14 estados brasileiros.

Composto pelos quatro sorotipos do vírus da dengue, o imunizante se mostrou seguro e eficaz tanto em pessoas com infecção prévia como naquelas que nunca tiveram contato com o patógeno.

A maioria das reações foi leve a moderada, sendo as principais dor e vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça e fadiga. Eventos adversos sérios relacionados à vacina foram raros e todas as pessoas se recuperaram.

Os benefícios da dose única foram descritos em um relatório publicado por pesquisadores do Reino Unido na Human Vaccines & Immunotherapeutics, em 2018.

O estudo apontou que programas de imunização com menos doses estão associados a uma melhor cobertura vacinal e enfrentamento da doença.

A vacina contra dengue atualmente disponível no SUS é a Qdenga, da farmacêutica Takeda. O imunizante é dado em duas doses em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Para ampliar o público autorizado a receber o imunizante, recentemente, o Instituto Butantan começou a recrutar voluntários de 60 a 79 anos para ensaios clínicos da Butantan-DV em quatro centros de pesquisa em Porto Alegre e Pelotas, no Rio Grande do Sul, e um em Curitiba, no Paraná.

Até o dia 5 de fevereiro, o estado de São Paulo registrou 4.647 casos de dengue e uma morte, em Jacareí (a 84 km da capital paulista).