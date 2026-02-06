SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou nesta sexta-feira (6) não haver nenhuma posição oficial da PM de São Paulo desaconselhando a inclusão do bloco com a cantora Ivete Sangalo no circuito em frente ao parque Ibirapuera. O evento está previsto para este sábado (7).

"Às vezes sai uma conversa distorcida", disse durante solenidade com escolas de samba na Barra Funda.

A orientação contrária à inclusão do bloco com Ivete veio do tenente-coronel Cláudio Biagio, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, durante reunião das forças de segurança com membros da gestão Nunes.

Obtida pela Folha de S. Paulo, a ata da reunião diz que Biagio "desaconselhou fortemente" a organização de três megablocos no mesmo dia e local em razão dos riscos de segurança envolvidos.

O prefeito a princípio negou qualquer orientação nesse sentido durante conversa com jornalistas após o evento desta sexta-feira. "Não existe essa questão de orientação da Polícia Militar. O que existe é uma espera muito grande de muita gente para ir lá pular com a Ivete, inclusive eu", disse Nunes.

Depois, porém, afirmou que nenhuma deliberação nesse sentido foi ratificada no plano de estratégias para a folia. "O que vale é quando você senta e faz a validação do documento", disse.

Sem citar nomes, Nunes afirmou não ter recebido nenhum documento com essa orientação -"para mim não chegou", disse ele- e declarou que "quem fez isso, se for da Polícia Militar ou de algum lugar, tem que ir para outro lugar porque está numa cidade que é 'país de grandes eventos'".

Quem fala "uma besteira dessas", acrescentou o prefeito, "é uma pessoa que não tem preparo sequer para opinar". "Oficialmente, eu posso te garantir que não existe", emendou, reforçando mais de uma vez que a PM é uma instituição séria.

Nunes também disse que o carnaval de São Paulo terá grande estrutura de segurança. "Nós vamos ter um verdadeiro exército de policiais trabalhando para que seja um carnaval seguro, como já foi nos últimos anos", afirmou.

"[Estamos] todos muito preparados para dar o pontapé inicial e fazer o maior carnaval do Brasil. Não só o maior como o melhor", acrescentou, citando fatores como segurança, acessibilidade, políticas de inclusão e respeito ao meio ambiente.