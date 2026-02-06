SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta quinta-feira (5) suspeito de escalar um prédio e invadir um apartamento para assaltar uma advogada no centro de Goiânia.

O suspeito foi preso temporariamente mais de um mês após o crime. Câmeras de segurança captaram o momento em que ele escala um muro, por volta das 2h da madrugada do dia 1º de janeiro, com a ajuda de um comparsa -que foi preso dias atrás por envolvimento no assalto.

O criminoso teria entrado na residência da vítima, 59, pela construção que havia ao lado do edifício dela. Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito, com camiseta vermelha, coloca o pé sobre as mãos do segundo suspeito e escala.

O assaltante permanecer por cerca de 40 minutos dentro do apartamento da mulher. Segundo a polícia, ele teria sido surpreendido com a presença da moradora, mas anunciou o assalto mesmo assim. A advogada tentou ainda impedir que seus pertences fossem levados.

Por tentar impedir, a vítima foi agredida por ele. De acordo com a investigação, ela ficou com inúmeras lesões em seu rosto e corpo. No final, o criminoso levou o celular da vítima e foi visto pelas câmeras descendo do muro e correndo em seguida junto ao comparsa.

As identidades dos suspeitos e da advogada não foram divulgadas. Por isso, o UOL não pôde localizar a defesa dos homens, mas o espaço segue aberto para manifestação.