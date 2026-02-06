BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A adolescente Emanuely Geovanna Rodrigues Seabra, 14, morreu nesta quinta-feira (5) após ter sido baleada na véspera em uma padaria em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Ela, que chegou a ser levada para um hospital da capital mineira, foi a terceira vítima fatal do episódio. As outras duas foram Ione Ferreira Costa, 56, e Nathielly Kamilly Fernandes Faria, 16, que tiveram a morte confirmada na padaria.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante suspeito de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, decisão que foi confirmada em audiência de custódia.

A Defensoria Pública, que representa o suspeito, disse que o processo tramita em segredo de Justiça e que irá se manifestar apenas nos autos.

O prazo máximo para a internação provisória do adolescente é de 45 dias. Nesse período, o Ministério Público deve decidir por apresentar ou não pedido à Justiça para internação do suspeito e o juiz proferir uma sentença.

O suspeito apreendido é apontado como ex-namorado de Nathielly, que trabalhava na padaria, assim como Emanuely.

Segundo relatos de testemunhas à polícia, o jovem chegou na quarta à noite ao estabelecimento de moto e, ainda com o capacete, começou a discutir com a ex-namorada, momento em que as pessoas que estavam no local intervieram.

Ele então teria atirado na direção das três vítimas que morreram.

De acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente ainda teria apontado a arma para outra funcionária da padaria, uma jovem de 19 anos, irmã de Emanuely.

Após a mulher ter implorado para ele não atirar, o suspeito teria colocado os polegares na bochecha e a língua para fora, em tom jocoso, e deixado o local.

As duas, a testemunha e a vítima, eram filhas do dono da padaria, Gleisson Seabra.

"Ela estava de férias escolares e estava indo para a padaria me dar uma força", disse o pai para jornalistas após a morte de Emanuely ser confirmada.

Os policiais se dirigiram à casa do suspeito na quarta, após terem sido acionados para atender a ocorrência.

De acordo com os militares, o adolescente foi apreendido e levado à delegacia, acompanhado da mãe, depois que os familiares forneceram relatos divergentes sobre o horário em que o suspeito havia deixado e retornado para a residência.