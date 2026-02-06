CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A vítima de atropelamento que teve a morte erroneamente constatada por uma médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no interior de São Paulo recebeu alta nesta quinta-feira (5) após 19 dias internada. Segundo a Prefeitura de Bauru (a 330 km de São Paulo), a médica foi afastada e está sendo investigada.

Fernanda Cristina Policarpo, 29, foi atropelada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) na tarde do dia 18 de janeiro. O acidente aconteceu no km 352 da rodovia.

Na ocasião, uma equipe do Samu atendeu a ocorrência e a médica responsável constatou, erroneamente, o óbito de Fernanda. Uma manta térmica foi colocada sobre seu corpo, que estava debruçado sobre a rodovia.

O médico da equipe da concessionária que administra a via reparou que a jovem ainda tinha sinais vitais, e a levou para o Hospital de Base de Bauru, onde ela foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em 26 de janeiro, conforme noticiou a Folha, a mulher teve alta da UTI, mas seguiu sob cuidados da enfermaria.

O atropelamento é investigado pela Polícia Civil. O motorista afirmou à polícia que a pedestre entrou repentinamente na pista para atravessá-la, sem que ele tivesse tempo suficiente para frear. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que descartou embriaguez.