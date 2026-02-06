PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Todos os franceses e francesas de 29 anos receberão este ano uma correspondência do governo francês com "informações direcionadas e equilibradas, ao mesmo tempo sobre a saúde sexual e sobre a saúde reprodutiva", anunciou nesta quinta-feira (5) o Ministério da Saúde francês.

Essa é uma de 16 medidas do chamado "plano de luta contra a infertilidade", motivado pela queda da fecundidade na França. A idade escolhida não é acidental: 29 anos é a idade mínima recomendada para uma mulher congelar seus óvulos na França, caso queira preservar sua fertilidade mesmo sem problemas de saúde que justifiquem essa decisão.

Em 2025, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a França teve mais mortes (651 mil) que nascimentos (645 mil). A divulgação desse número teve forte repercussão na imprensa.

"Uma França sem crianças?", pergunta a capa desta semana da revista "Le Nouvel Obs", com a ilustração de um homem solitário brincando de gangorra com o cachorro de estimação.

Segundo o comunicado do governo que anunciou o plano, o objetivo da mensagem aos franceses de 29 anos é "evitar o 'se eu soubesse'".

Entre outras medidas para estimular casais a terem filhos, a partir de julho haverá uma "licença suplementar de nascimento", de dois meses, que pode ser dividida entre pai e mãe, além da licença maternidade (16 semanas na França) e da licença paternidade (25 dias).

"As curvas se cruzaram com uma queda na natalidade. A transição demográfica é a nossa prioridade. É um desafio coletivo, social e que deve ser financiado nos próximos anos", disse a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, em debate no parlamento.

A população francesa, atualmente de 69 milhões, continua em leve alta, mas graças à imigração. Segundo Rist, em 2040 mais de um quarto dos franceses terá mais de 65 anos.

A queda no número de nascimentos acentuou-se a partir de 2010, quando foram 832 mil. Essa queda é atribuída ao envelhecimento da população, a questões sociais ?desemprego dos jovens, reconfiguração das famílias? e a possíveis fatores ambientais.

Mais de um quarto dos franceses terá mais de 60 anos em 2040.

A questão demográfica promete ser um dos temas centrais da campanha presidencial de 2027 na França. A ultradireita defende redução do número de imigrantes e estímulos à natalidade, mas apenas para pessoas de nacionalidade francesa.

O discurso pró-natalidade, porém, vai além da ultradireita. Em 2024, o presidente Emmanuel Macron defendeu um "rearmamento demográfico" da França.