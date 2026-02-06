SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem é suspeito de ter cometido uma chacina em Iperó, no interior de São Paulo, após o fim de relacionamento de 20 anos. Segundo a polícia, ele matou a ex-mulher, os pais dela e se matou. O ex-cunhado estava no local, mas conseguiu escapar.

O caso aconteceu na quinta-feira (5), no bairro Santa Rita.

Cinthia Vieira da Silva, 31, e o pai, Carlos Alberto Vieira da Silva, 66, saíam de casa pela manhã quando, segundo a polícia, foram atacados a tiros por Rodrigo Ferreira da Silva, 37, com quem Cinthia teve um relacionamento por 20 anos. Eles se separaram recentemente.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou os dois caídos na rua. Eles foram socorridos e levados a um hospital, mas não resistiram, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Depois de atirar nos dois, de acordo com a investigação, Rodrigo entrou na casa da família e matou a ex-sogra, Sara Batista de Camargo Silva, 63. O ex-cunhado, de 31 anos, estava na residência, mas conseguiu se esconder. Rodrigo se suicidou em seguida.

De acordo com a SSP, a perícia foi requisitada para o local e a arma usada na ação e os celulares das vítimas foram apreendidos. O caso foi registrado como feminicídio, homicídio e suicídio na Delegacia de Iperó.