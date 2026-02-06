SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga uma briga de trânsito que resultou em uma pessoa baleada na madrugada desta sexta-feira (6) na avenida Presidente Castelo Branco, a marginal Tietê, na zona oeste de São Paulo.

A vítima, um homem de 20 anos, foi levada por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro da Santa Casa. Ela estava consciente durante o atendimento inicial.

Após o tiro, o motorista seguiu por vias da capital até encontrar com policiais militares no cruzamento da avenida 9 de Julho com a rua Paim, na Bela Vista, centro da capital.

Para os PMs, o motorista do veículo contou que estava com dois amigos quando se envolveram em uma discussão de trânsito no bairro da Barra Funda. Posteriormente, ele seguiu até a marginal Tietê, momento em que um veículo emparelhou com o dele e houve o disparo.

Os ocupantes do veículo em que estava o atirador fugiram.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio no 78º DP (Jardins).