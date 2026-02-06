BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais, cumpriu na última quarta-feira (4) mandados de prisão contra um casal condenado por crimes sexuais contra menores de idade.

Eles foram detidos em Matozinhos, município da região metropolitana de Belo Horizonte. O nome dos suspeitos não foi divulgado, e a reportagem não teve acesso às defesas deles.

De acordo com a PF, o casal era dono de um abrigo de crianças e teria adotado uma série de crianças.

O homem, 61, é natural de Belo Horizonte e foi condenado pelo crime de estupro, com pena de 36 anos de prisão em regime fechado.

Já a mulher, 69, nascida em Sabinópolis, na região do Vale do Rio Doce, foi condenada pelos crimes de estupro, estupro qualificado, sequestro e cárcere privado, além de outros delitos, segundo a corporação. Sua pena foi fixada em 20 anos de reclusão, também em regime fechado.

Os dois chegaram a ser incluídos na lista de Difusão Vermelha da Interpol por suspeita de produção de registros audiovisuais relacionados aos abusos cometidos contra crianças e adolescentes.