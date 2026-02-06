SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou diferentes regiões da capital em estado de atenção para alagamentos a partir da tarde desta sexta-feira (6).

Zonas norte e leste, além do centro e a Marginal Tietê entraram em estado de alerta por volta das 16h30. Conforme divulgado na tarde de hoje pelo órgão, as chuvas nas regiões terão deslocamento lento e potencial para rajadas de vento, queda de árvore, transbordamentos de rios e córregos e formação de alagamentos.

Imagens do radar meteorológico do CGE também registram chuva forte na Zona Norte, principalmente nas subprefeituras de Tremembé, Freguesia do Ó e Casa Verde. As precipitações chegam hoje à capital vindas do interior, "formadas pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade na atmosfera", de acordo com o órgão municipal.

Chuvas devem seguir até as primeiras horas da noite de forma isolada e lenta na cidade. A avaliação é de meteorologistas do CGE, que também afirmam que, nas próximas horas, a intensidade das precipitações deve variar nas regiões paulistanas.