RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, recebeu prazo de cinco dias para comparecer ao Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro e regularizar o livramento condicional concedido em 2023.

A decisão é do juiz Rafael Estrela Nóbrega, da Vara de Execuções Penais, após pedido do Ministério Público Estadual, e prevê a expedição de mandado de prisão caso o prazo não seja cumprido.

A defesa do ex-jogador contesta a manifestação do Ministério Público e afirma que o relatório apresentado está "completamente errado".

Segundo os advogados, a única condição imposta pela Justiça para o livramento condicional foi a assinatura trimestral em local indicado, exigência que, de acordo com a defesa, vem sendo cumprida regularmente. Também sustentam que Bruno já teria cumprido três quartos da pena de 23 anos.

Na decisão, o juiz determinou que Bruno seja intimado pessoalmente para, no prazo de cinco dias, comparecer ao Conselho Penitenciário e realizar o chamado Termo de Cerimônia, etapa necessária para a formalização do livramento condicional.

Caso isso não ocorra, poderá ser expedido um mandado de prisão. O magistrado também determinou a interrupção da contagem do cumprimento da pena no período entre a concessão do benefício e sua eventual oficialização.

O pedido do Ministério Público sustenta que o livramento condicional concedido em janeiro de 2023 não se aperfeiçoou legalmente, já que Bruno não teria sido localizado nos endereços informados para assinar o termo obrigatório previsto na Lei de Execução Penal.

Segundo a Promotoria, a situação só foi comunicada oficialmente ao órgão em janeiro de 2026, mais de três anos após a concessão do benefício. O MP pede que a medida seja tornada sem efeito e que haja nova análise da execução penal por descumprimento das condições do regime semiaberto.

O caso ganhou repercussão após Bruno ter sido visto no Maracanã, na noite de quarta-feira (4), para assistir à partida entre Flamengo e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O ex-goleiro, que soma mais de 320 mil seguidores nas redes sociais, publicou fotos no estádio com uma bandeira do Flamengo e escreveu no Instagram: "Que saudade eu estava desse lugar".

Bruno foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal no caso da morte de Eliza Samudio. De acordo com cálculos da Vara de Execuções Penais, a previsão para o término da pena é 8 de janeiro de 2031.