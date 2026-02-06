SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma família do interior de São Paulo viveu dias de medo após encontrar mais de 50 escorpiões dentro de casa. O caso ocorreu em Baguaçu, distrito de Olímpia, e ganhou repercussão depois que vídeos publicados nas redes sociais mostraram a quantidade de animais espalhados pelo imóvel.

A dona de casa Paulina da Silva Marques, de 25 anos, relatou a situação em seu perfil no Instagram. Segundo ela, o problema começou com o aparecimento de um único escorpião e, em pouco mais de uma semana, o número ultrapassou 50. "Desde então faz 8 dias e foram mais de 50 escorpiões encontrados", escreveu na publicação.

No relato, Paulina afirma que a casa não apresenta condições que justificassem uma infestação. "Minha casa não tem bagunça, não tem entulhos, eu nunca tinha visto tanto juntos em um só lugar", publicou. Inicialmente, a família acreditou que os animais vinham pelo ralo, mas a situação se mostrou mais complexa. "Até ver que eles pareciam brotar da parede", descreveu.

A preocupação aumentou por causa das duas filhas pequenas. "Minha maior preocupação é elas serem picadas", declarou Paulina, em entrevista à revista Crescer.

Ela contou ainda que precisou orientar a filha mais velha sobre o risco. "Apesar de serem crianças, eu expliquei, mostrei e disse que se encontrarem, é para chamar o papai e a mamãe. Minha filha mais velha ficou bem assustada".

A família acionou profissionais e realizou dedetização, além de fechar ralos e aplicar diferentes tipos de "veneno. Ainda assim, os escorpiões continuaram aparecendo.

Toda vez que chove aparecem uns dois ou três mortos pelo chão, geralmente são filhotes". disse Paulina, à revista Crescer.

O vídeo publicado por Paulina viralizou e ultrapassou 2 milhões de visualizações. Nos comentários, internautas relataram experiências semelhantes e sugeriram diferentes formas de controle.

COMO PREVENIR O APARECIMENTO DE ESCORPIÕES EM CASA

O controle de escorpiões em áreas urbanas depende menos da eliminação direta dos animais e mais da organização do ambiente. Ao UOL, o biólogo Matheus Fernandes Viola, doutor em ecologia, biodiversidade e evolução, explica que os acidentes diminuem quando o espaço deixa de oferecer condições para que esses animais se instalem.

Segundo ele, o controle segue a lógica do chamado manejo integrado. "Assim como ocorre com as baratas, o manejo de escorpiões exige uma abordagem integrada que considere não apenas a eliminação direta da praga, mas principalmente a modificação das condições ambientais que favorecem sua presença", afirmou, em entrevista ao UOL.

O especialista resume essa estratégia nas chamadas "4 As": acesso, abrigo, alimento e água. "Embora sejam organismos distintos, as baratas atuando como praga primária e os escorpiões como predadores oportunistas, ambos encontram, nas falhas estruturais e no descuido com o ambiente, oportunidades para se instalar, se alimentar e proliferar", explicou.

1. Acesso: bloquear entradas. "A limitação do acesso é o primeiro passo, já que os escorpiões se aproveitam de falhas estruturais, fissuras em paredes, soleiras mal vedadas, conduítes e ralos para ingressar nas residências", disse Viola, que orienta que sejam instaladas telas milimetradas e que passagens de tubulações e frestas sejam vedadas. "Manter terrenos e quintais livres de acúmulos de materiais facilita a migração desses animais."

2. Abrigo: eliminar esconderijos. "Com o acesso dificultado, é essencial reduzir os abrigos, uma vez que os escorpiões são animais de hábitos noturnos que passam o dia escondidos em locais escuros, úmidos e protegidos", afirmou. Segundo o biólogo, "pilhas de telhas, tijolos, madeiras, entulhos, folhas secas e frestas em muros e paredes oferecem condições ideais para sua permanência".

"Dentro das residências devemos evitar que camas e berços fiquem encostados nas paredes. Roupas e calçados devem ser mantidos fora do chão e locais úmidos sob pias e em áreas de serviço devem ser inspecionados regularmente", disse Matheus Fernandes Viola, biólogo, ao UOL.

3. Alimento: controlar insetos. "Controlar a disponibilidade de alimento é essencial para reduzir a atratividade do ambiente, já que os escorpiões se alimentam principalmente de insetos, sobretudo baratas e grilos", explicou.

4. Água: eliminar umidade. Para o especialista, a umidade é outro fator decisivo. As medidas incluem "evitar água acumulada, corrigir vazamentos, manter pisos secos e utilizar ralos com tampas eficientes".