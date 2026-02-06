SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou nesta sexta-feira (6) não haver nenhuma posição oficial da PM de São Paulo desaconselhando a inclusão do bloco com a cantora Ivete Sangalo no circuito em frente ao parque Ibirapuera. "Às vezes sai uma conversa distorcida", disse ele. O evento está previsto para este sábado (7).

A orientação contrária à inclusão do bloco com Ivete veio do tenente-coronel Cláudio Biagio, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, durante reunião das forças de segurança com membros da gestão municipal.

Obtida pela Folha de S.Paulo, a ata da discussão diz que Biagio "desaconselhou fortemente" a organização de três megablocos no mesmo dia e local por riscos à segurança. Pouco depois, diz o mesmo documento, um representante da SPTuris, órgão que organiza o Carnaval de rua em SP, afirmou que não haveria outro local para alocar o bloco por se tratar de atração "renomada, com grande estimativa de público".

Na solenidade desta sexta o prefeito a princípio negou qualquer orientação nesse sentido. "Não existe essa questão. O que existe é uma espera muito grande de muita gente para ir lá pular com a Ivete, inclusive eu", afirmou a jornalistas.

Depois, porém, disse que nenhuma deliberação do tipo chegou a ser ratificada no plano de estratégias para a folia. "O que vale é quando você senta e faz a validação do documento", disse.

Sem citar nomes, Nunes afirmou não ter recebido nenhum documento com essa orientação ?"para mim não chegou", disse ele? e declarou que "quem fez isso, se for da Polícia Militar ou de algum lugar, tem que ir para outro lugar porque está numa cidade que é ?país de grandes eventos?".

Quem fala "uma besteira dessas", acrescentou o prefeito, "é uma pessoa que não tem preparo sequer para opinar".

Nunes disse ainda que o carnaval de São Paulo contará com grande aparato de segurança e que "nós vamos ter um verdadeiro exército de policiais trabalhando para que seja um carnaval seguro, como já foi nos últimos anos", afirmou.

Além das equipes da Polícia Civil, da PM e da GCM (Guarda Civil Metropolitana), o prefeito citou o Smart Sampa, bandeira de sua gestão que cruza o rosto de pessoas filmadas em locais públicos com banco de dados do Poder Judiciário para identificar foragidos, e disse que "criminosos sequer virão para o Carnaval porque sabem que é um evento muito monitorado".