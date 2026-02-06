SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 19 anos conseguiu sobreviver a uma tentativa de homicídio, na tarde da quarta-feira (4), na zona rural de Ibiapina, no Ceará.

Jovem, identificado apenas como Guilherme, sobreviveu após as armas usadas pelos criminosos falharem diversas vezes. Na ocasião, o jovem estava chegando na própria residência, quando foi surpreendido pelos criminosos armados, que passaram a persegui-lo. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

Crime foi registrado por câmeras de segurança da rua. As imagens mostram o momento em que a vítima é perseguida por dois homens armados, que efetuam diversos disparos. As câmeras também captaram os sons.

Um tiro atinge Guilherme nas costas e ele cai no chão. Com o jovem caído, os suspeitos se aproximam e apontam as armas em tentativas de disparos.

Porém, as armas falharam e vários disparos não foram efetuados. Na sequência, um dos suspeitos desiste e vai embora. O segundo ainda efetua mais dois tiros, que atingem a vítima.

No vídeo, é possível ouvir Guilherme gritar que "não é ladrão". A fala do jovem é uma tentativa de fazer com que os atiradores não o matem. "Eu não sou ladrão, não. Por favor, eu não sou ladrão, não", repete ele.

Guilherme foi socorrido e encaminhado ao hospital de Tianguá. Conforme a polícia, o estado clínico dele era grave. A reportagem procurou a Secretaria de Saúde do Ceará para pedir informações atualizadas sobre a saúde do jovem.

Dois adultos foram presos e um menor apreendido por envolvimento na tentativa de assassinato. Os adultos são um homem de 20 anos e uma mulher de 30. O adolescente tem 16 anos. Como eles não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas.

Motivação do crime ainda não foi esclarecida. A polícia quer determinar se o jovem tinha envolvimento com algum grupo criminoso da região, o que ainda não foi comprovado.

Caso segue sob investigação da Polícia Civil do Ceará.