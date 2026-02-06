SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça do Paraná concedeu liberdade provisória à mulher presa sob suspeita de arremessar uma gata do 12º de um prédio, na região central de Curitiba, ontem.

Justiça concedeu liberdade provisória à mulher durante a audiência de custódia. A informação foi confirmada pela assessoria da Justiça paranaense.

Mulher deverá cumprir medidas cautelares até a conclusão das investigações. Ela deverá se apresentar em juízo a cada três meses e, ainda, está proibida de se ausentar da Comarca de Curitiba por período superior a 30 dias ou mesmo de mudar de endereço sem informar à Justiça ou ter autorização judicial.

A suspeita responde por maus-tratos a animais, com agravante por causar sofrimento a um animal doméstico. O crime estabelece pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa, quando há lesão ou morte do animal.

Como a mulher não teve o nome divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Suspeita foi presa em flagrante após arremessar uma gata do 12º andar de um prédio residencial no centro de Curitiba. A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar após denúncias de vizinhos.

Segundo o delegado Guilherme Dias, moradores ouviram os gritos do animal e, ao olharem pela janela, flagraram o momento em que a mulher lançava a gata. A suspeita é uma imigrante chinesa, avó de um dos moradores do edifício. De acordo com o neto, ela demonstrava repulsa por gatos e costumava agredir o animal.

O animal sobreviveu, mas sofreu traumatismo cranioencefálico, contusão pulmonar e hemorragia severa na região da bexiga. A gata foi socorrida por testemunhas e encaminhada para atendimento veterinário emergencial na ONG Força Animal, onde permanece sob cuidados intensivos.

A Polícia Civil segue apurando se há outros episódios de violência contra animais envolvendo a suspeita. O caso também deve ser acompanhado por entidades de proteção animal.