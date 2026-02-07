SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão de gás de cozinha deixou uma mulher de 29 anos e três filhos feridos na zona sul de São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe teve 100% do corpo atingido com queimaduras de segundo grau.

Um bebê de seis meses, uma criança de quatro anos e outra de nove também sofreram queimaduras de segundo grau em 50%, 70% e 63% do corpo, respectivamente.

As vítimas foram levadas ao pronto-socorro do Hospital de Pedreira, em estado grave.

Dois cômodos da residência localizada na rua Palmira de Souza Barbosa, no Parque Primavera, foram danificados.

No dia 2 de fevereiro deste ano, uma explosão por vazamento de gás no Jardim Ângela, também na zona sul, deixou ao menos dez feridos.