RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Bloco da Favorita abriu o fim de semana de pré-Carnaval do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (7), ao iniciar seu desfile no circuito de megablocos da rua 1º de Março, na Candelária, com grande público e clima firme no centro da cidade.

O trio elétrico começou a andar por volta das 8h30, com expectativa da organização de reunir cerca de 70 mil foliões.

À frente da apresentação neste ano, o cantor e produtor Hitmaker comanda a folia ao lado de convidados como Pocah, Puterrier, Maneirinho, Rodrigo da CN e Ramon Sucesso, reforçando a identidade do bloco, criado em 2013 e conhecido por levar o funk ao carnaval de rua carioca.

À reportagem o artista falou sobre os bastidores do trio elétrico e a estrutura montada para o desfile. "É uma conquista muito grande para a nossa arte, mas principalmente para a nossa história e cultura, porque o funk nasceu do povo, veio das comunidades e sempre foi muito recriminado. Hoje, está aqui, sendo idolatrado", afirmou Hitmaker. "Estou muito feliz de estar à frente hoje, sendo uma das peças de milhares que fazem parte desse movimento."

Segundo o artista, adaptar suas produções para o trio elétrico exige ajustes técnicos. "Trazer minhas músicas para um trio exige um trabalho diferenciado. Preciso mexer nos BPMs e selecionar o repertório de outra forma, porque é festa, é sorriso, é Carnaval", disse.

Desde as primeiras horas da manhã, o entorno do bloco teve policiamento reforçado, com revista nos acessos, além de interdições na rua 1º de Março, na avenida Presidente Antônio Carlos e em vias transversais.

Para amenizar o calor, houve distribuição gratuita de água, com apoio da Cedae, que posicionou bicicletas com torneiras ao longo do percurso.