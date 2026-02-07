SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na última semana, as carcaças de mais de 30 tartarugas foram encontradas por pesquisadores na costa do Albardão, no extremo sul do país, próximo da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

Segundo a coalizão de ONGs ambientalistas SOS Oceano, os animais são capturados acidentalmente em redes de pesca industrial e, como não podem ser comercializados, são descartados e acabam morrendo.

No mês passado, expedições da organização à mesma região encontraram 139 toninhas mortas. Em novembro, foram outras 82. Também conhecido como franciscana, esse pequeno golfinho ?o menor cetáceo do Atlântico Sul? está ameaçado de extinção.

A atividade pesqueira na região se intensifica entre a primavera e o verão, coincidindo com fases sensíveis do ciclo reprodutivo de diversas espécies marinhas.

"A legislação não permite, por exemplo, pesca de arrasto a menos de 12 milhas [náuticas] da costa. Mas nós vimos barcos a cerca de 1,5 milhas, conseguimos até filmá-los da praia com o drone", conta a pesquisadora Angela Kuczach, articuladora da aliança de ONGs que participou da expedição.

De acordo com a SOS Oceano, as embarcações circulam entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, capturando principalmente peixes como corvina, castanha, pescada e pescadinha. Essa atuação, aliada à ausência de proteção ambiental formal na região, tem aumentado os impactos da pesca industrial sobre espécies ameaçadas.

"Os dados mostram que o Albardão está no limite", alerta em comunicado Maria Carolina Weigert, bióloga e diretora do Nema (Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental), instituição que monitora a região há mais de duas décadas.

"A cada ano aumentam os registros de captura acidental de animais marinhos ameaçados de extinção, como toninhas e tartarugas marinhas, e diminuem os juvenis, essenciais para a reposição das populações", acrescenta. "Se o Brasil não agir agora, perderemos um dos últimos grandes refúgios marinhos do sul do país".

Parte de uma das maiores praias contínuas do mundo, o Albardão é composto de diferentes paisagens: largas faixas de areia, dunas, lagoas e banhados de água doce e salobra, depósitos de conchas e um trecho de oceano que recebe águas tropicais e subantárticas.

A região abriga ecossistemas marinhos únicos, com recifes naturais, fundamentais para a estabilidade climática, a proteção da linha de costa e a manutenção da biodiversidade.

Por isso, em 2004 foi reconhecida como prioritária para a conservação. Desde 2008, há um processo aberto para a criação de duas unidades de conservação no local: o Parque Nacional do Albardão, de proteção integral, e uma APA (Área de Proteção Ambiental), de uso sustentável.

Nas últimas duas décadas, a paisagem da região está mudando. Kuczach, que visitou o local em 2016, relata que viu muito mais animais mortos agora.

"Também há parques eólicos mais próximos da praia. E vimos muito gado nas dunas e na beira da praia, o que tem um impacto direto no processo de formação das dunas", diz ela.

A SOS Oceano defende que o desenho atual do mosaico de unidades de conservação proposto pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) não inviabiliza atividades produtivas já existentes na região, como a pesca artesanal e a indústria de energia eólica, nem compromete outros empreendimentos estratégicos.

"Ao contrário, cria um ambiente de maior segurança jurídica e previsibilidade para o desenvolvimento regional", diz a coalizão, em nota.

A gestão do governador Eduardo Leite (PSD) tinha pedido a suspensão do processo em 2024, o que levou à adaptação da proposta e inclusão da APA, que permite atividades econômicas respeitando alguns critérios. Em dezembro passado, no entanto, o governo pediu novas mudanças.

À reportagem, a Sema (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura) diz que o estado reconhece a importância da iniciativa para a conservação, porém, ressalta o interesse do uso da região para produção de energia.

"A área está inserida em um território estratégico para o planejamento energético nacional e estadual, especialmente no contexto da transição energética, da diversificação da matriz e do desenvolvimento de projetos de geração de energia renovável, com destaque para off-shore", afirma a pasta, em nota.

"A Sema reforça a necessidade de que o processo considere as atividades já existentes na região, de geração de renda e desenvolvimento sustentáveis, assegurando a integração entre a política de conservação ambiental, o ordenamento territorial e o planejamento setorial".

Kuczach alerta para a atuação de lobbies empresariais, especialmente da energia eólica e da pesca industrial, que tentam frear a criação do parque do Albardão. "A indústria pesqueira é o maior o maior entrave para a criação de qualquer unidade de conservação marinha no Brasil", opina.

Ela destaca, porém, que estudos mostraram que a criação das áreas protegidas faria com que em dois anos a população de animais marinhos, especialmente peixes, se recuperasse de tal forma que esses animais extrapolariam os limites da unidade de conservação. "O peixe não vê fronteiras, então a própria pesca da região acaba sendo beneficiada", explica.

Procurado pela reportagem, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática informou que as últimas alterações requisitadas pelo governo gaúcho ?a adoção de salvaguardas que garantam "a manutenção da conectividade territorial, mobilidade e atividades socioeconômicas regionais"? foram acatadas.

Com isso, o processo chega à sua fase final e será encaminhado para a Casa Civil da Presidência.

"O ministério trata a criação das unidades de conservação como prioridade, assegurando que a proteção desses ecossistemas avance com segurança jurídica, participação social e compatibilização com o desenvolvimento regional, resguardados os direitos das populações envolvidas", diz, em comunicado.

O ICMBio, responsável pelas unidades de conservação do país, ressaltou que o Albardão é crítico para o ciclo de vida de diversas espécies ameaçadas, como a tartaruga-cabeçuda e a tartaruga-de-couro, a toninha e o golfinho-de-Lahille, além de tubarões, raias e aves marinhas, que utilizam a região para alimentação, reprodução e crescimento.

Segundo o instituto, a criação de uma área marinha protegida no Albardão é uma medida estratégica para "conservar espécies emblemáticas e garantir a manutenção dos serviços ecológicos que beneficiam tanto a natureza quanto as comunidades".