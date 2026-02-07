SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os foliões que saírem às ruas neste fim de semana para curtir o pré-Carnaval devem enfrentar pancadas de chuva em praticamente todo o estado de São Paulo. Mas os que devem enfrentar maiores dificuldades são os do Vale do Paraíba, serra da Mantiqueira e litoral norte paulista.

Esses locais, além de praticamente todo o estado do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, estão sob alerta vermelho, de grande perigo, para o acumulado de chuvas até o fim de domingo, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O instituto prevê chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

De acordo com a Climatempo, no litoral paulista, principalmente no litoral norte, a chuva já provocou alagamentos e outros transtornos nos últimos dias. E a tendência é de precipitação persistente, com volumes elevados previstos até pelo menos segunda-feira (9).

O Vale do Paraíba também permanece em atenção. A região deve registrar chuva frequente ao longo do fim de semana, com possibilidade de pancadas fortes.

"A combinação entre chuva volumosa e solo encharcado mantém elevado o potencial para enxurradas, deslizamentos de terra e alagamentos, principalmente em áreas urbanas e regiões de encosta", destaca a Climatempo, indicando que, no Rio de Janeiro, as regiões que devem ser mais afetadas são a Costa Verde, o Sul Fluminense, a região metropolitana da capital e a região serrana.

Na região metropolitana de São Paulo, a previsão é de tempo semelhante ao dos últimos dias. Neste sábado (7), por exemplo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura indica um cenário atmosférico na madrugada com termômetros na faixa dos 20°C e sol entre muitas nuvens ao amanhecer.

No decorrer da manhã, poucas nuvens e aumento da nebulosidade durante a tarde, o que permite que a temperatura máxima alcance os 30°C, com taxas mínimas de umidade do ar em torno dos 45%. As pancadas de chuva ocorrem no período da tarde, de forma isolada e com moderada a forte intensidade em alguns momentos.

Já no domingo (8) o CGE diz que o dia deve começar com muitas nuvens na madrugada e pancadas isoladas de chuva de fraca intensidade já no período da manhã. Entre a tarde e boa parte da noite, as chuvas ocorrem de forma isolada com intensidade moderada a forte em alguns momentos, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas variam entre mínima de 20°C e máxima ao redor dos 26°C.